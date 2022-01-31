Próximo reforço a ser oficializado pelo Avaí deve ser Bruno Cortez

Depois de conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Catarinense no último fim de semana, os próximos dias prometem ser de mais boas notícias pelos lados do Avaí.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o Leão da Ressacada estaria verbalmente acertado com o lateral-esquerdo Bruno Cortez, jogador de 34 anos de idade que teve, entre 2017 e 2021, uma passagem bastante vitoriosa com a camisa do Grêmio. Foram 228 partidas com dois gols, nove assistências e seis títulos entre Gauchão, Libertadores e Recopa Sul-Americana.

Como Cortez não estava ligado a nenhuma equipe desde sua saída do clube de Porto Alegre em dezembro do ano passado, a negociação com o Avaí se limitou a questões contratuais entre as partes, não tendo a necessidade do pagamento de taxa de transferência.

Diante do avanço das tratativas, a tendência é que o jogador com passagens também por Botafogo, São Paul, Benfica-POR e futebol japonês chegue em breve a capital catarinense para a realização dos tradicionais exames médicos e a devida assinatura contratual antes de ser oficializado.