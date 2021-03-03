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futebol

Próximo dos trinta jogos no Kalba, Wanderson fala sobre expectativa para alcançar marca

Meia brasileiro vem se destacando no clube e está próximo de alcançar marca importante nos Emirados Árabes Unidos
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:50
Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba
Titular do Ittihad Kalba e em grande fase nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, está próximo de bater a marca dos trinta jogos no clube. Segundo o atleta, a meta é passar desse número em breve.
Veja a tabela do Inglês- Vai ser muito importante para mim alcançar essa marca dos trinta jogos. Estou muito feliz com isso. Vou trabalhar muito para não só passar, mas, também, para terminar próximo dos quarenta jogos no clube - disse o jogador brasileiro.
Segundo Wanderson, a equipe quer terminar bem o ano.
- Queremos terminar bem o ano, com vitórias. O grupo vai se dedicar ao máximo para fazer um grande fim de temporada - disse Wanderson.

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