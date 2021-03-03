Próximo dos trinta jogos no Kalba, Wanderson fala sobre expectativa para alcançar marca

Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba

Titular do Ittihad Kalba e em grande fase nos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, está próximo de bater a marca dos trinta jogos no clube. Segundo o atleta, a meta é passar desse número em breve.

Veja a tabela do Inglês- Vai ser muito importante para mim alcançar essa marca dos trinta jogos. Estou muito feliz com isso. Vou trabalhar muito para não só passar, mas, também, para terminar próximo dos quarenta jogos no clube - disse o jogador brasileiro.

Segundo Wanderson, a equipe quer terminar bem o ano.