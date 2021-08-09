Próximo dos cinquenta jogos no Vizela, Cassiano destaca crescimento em Portugal

Principal nome do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, está bem próximo de alcançar uma marca importante no clube português: os cinquenta jogos com a agremiação. Motivado para conquistar esse objetivo, o jogador falou sobre o trabalho que tem feito nos últimos meses.- Estou bem próximo de alcançar a marca dos cinquenta jogos no Vizela e só tenho a agradecer ao clube por tudo que tenho vivido aqui. Vou trabalhar muito para não só passar desta marca, mas para chegar próximo dos cem jogos ainda nesta temporada - afirmou.
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Cassiano revelou o desejo do grupo em fazer um grande ano.
- Estamos trabalhando muito para fazer um grande ano pela frente. O grupo sabe da importância de se manter uma intensidade durante a época para conquistar os objetivos traçados.