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Próximo dos cinquenta jogos no Vizela, Cassiano destaca crescimento em Portugal

Atacante vive bom momento em Portugal
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Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 13:36
Crédito: Cassiano está próximo de marca importante com o Vizela (Divulgação / Vizela
Principal nome do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, está bem próximo de alcançar uma marca importante no clube português: os cinquenta jogos com a agremiação. Motivado para conquistar esse objetivo, o jogador falou sobre o trabalho que tem feito nos últimos meses.- Estou bem próximo de alcançar a marca dos cinquenta jogos no Vizela e só tenho a agradecer ao clube por tudo que tenho vivido aqui. Vou trabalhar muito para não só passar desta marca, mas para chegar próximo dos cem jogos ainda nesta temporada - afirmou.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Cassiano revelou o desejo do grupo em fazer um grande ano.
- Estamos trabalhando muito para fazer um grande ano pela frente. O grupo sabe da importância de se manter uma intensidade durante a época para conquistar os objetivos traçados.

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