Próximo dos cinquenta jogos no Vizela, Cassiano destaca crescimento em Portugal

Principal nome do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, está bem próximo de alcançar uma marca importante no clube português: os cinquenta jogos com a agremiação. Motivado para conquistar esse objetivo, o jogador falou sobre o trabalho que tem feito nos últimos meses.- Estou bem próximo de alcançar a marca dos cinquenta jogos no Vizela e só tenho a agradecer ao clube por tudo que tenho vivido aqui. Vou trabalhar muito para não só passar desta marca, mas para chegar próximo dos cem jogos ainda nesta temporada - afirmou.