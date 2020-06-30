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Próximo dos cem jogos nos Emirados Árabes, Samuel destaca ótimo momento no país

Atacante ex-Flu é a principal esperança de gols do Hatta Club
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LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 15:45

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:45

Crédito: Divulgação / Hatta Club
Um dos principais destaques do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre a ótima fase com a camisa do clube desde seu retorno. Segundo o jogador, que também atuou no Sport e Ferroviária, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um ótimo trabalho no clube.
- Tenho lutado muito para continuar fazendo uma história no Hatta de sucesso, de títulos importantes. Vou manter a intensidade agora para melhorar ainda mais meu retrospecto em campo com a camisa do clube. Venho me dedicado muito para fazer uma história importante no país - disse.
Samuel ainda destacou o desejo de permanecer no país por muitos anos.
- Tenho uma história muito legal aqui no Hatta e sou feliz por isso. Meu desejo é continuar no futebol local por muitos anos.E MAIS:Chelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West HamArsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresMilan busca manter bom momento diante do lanterna do ItalianoPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no BarcelonaEx-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com Bale E MAIS:

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