Próximo dos cem jogos nos Emirados Árabes, Samuel destaca ótimo momento no país

Crédito: Divulgação / Hatta Club

Um dos principais destaques do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre a ótima fase com a camisa do clube desde seu retorno. Segundo o jogador, que também atuou no Sport e Ferroviária, tudo que tem acontecido com ele é consequência de um ótimo trabalho no clube.

- Tenho lutado muito para continuar fazendo uma história no Hatta de sucesso, de títulos importantes. Vou manter a intensidade agora para melhorar ainda mais meu retrospecto em campo com a camisa do clube. Venho me dedicado muito para fazer uma história importante no país - disse.

Samuel ainda destacou o desejo de permanecer no país por muitos anos.