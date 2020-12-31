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Próximo do Everton, Khedira afirma querer sair da Juventus em janeiro

Meio-campista alemão não tem minutos sob comando de Andrea Pirlo e revela estar se preparando para um campeonato do nível da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 10:26

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 10:26

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Em entrevista ao “The Athletic”, Khedira abriu o coração e afirmou ter vontade de sair da Juventus para jogar em um outro clube onde possa ter mais minutos. Segundo a imprensa italiana, o veterano está próximo de acertar sua ida para o Everton e o alemão comentou sobre sua preparação em ritmo de Premier League.- Não estou satisfeito. Não estou habituado a viver a situação atual. Sou um jogador competitivo, quero entrar em campo. Mantenho meus níveis de energia e motivação elevados. Por isso tento mudar minha situação ou sair de Turim. A Premier League é um campeonato que eu gosto, seria a cereja do bolo. Fiz um trabalho extra com meus instrutores para me preparar para um ritmo mais acelerado como o da Inglaterra.
> Veja a tabela da Premier League
O volante também comentou sua relação com o técnico José Mourinho, atual comandante do Tottenham e com quem trabalhou no Real Madrid, e um conselho do treinador português.
- Ele me disse para seguir minha emoção e minha paixão. Ele tem uma maneira incrível de convencer as pessoas, é alguém que se preocupa com seus jogadores. Quando você dá o seu melhor, ele te empurra para ir mais longe. Graças a ele que hoje sou este jogador. Ninguém me ensinou tanto quanto Mourinho.
Khedira termina seu contrato com a Velha Senhora ao final da temporada, mas espera conseguir uma transferência na janela de janeiro. O alemão é um pedido do técnico Carlo Ancelotti para ser contratado pelo Everton e ajudar a equipe de Liverpool no Campeonato Inglês com sua experiência e seu futebol.

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