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futebol

Próximo de Messi, PSG ouvirá propostas por dez jogadores para adequar-se ao Fair Play Financeiro

Clube francês realizou diversas contratações nesta janela de transferências e ainda pode assinar com Lionel Messi...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 19:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 19:58
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Paris Saint-Germain, apesar de estar cada vez mais próximo de acertar com Lionel Messi, precisa ainda lidar com o Fair Play Financeiro. Após gastar com diversas contratações nesta janela de transferências, o clube francês ouvirá propostas por dez de seus jogadores.
Veja a tabela do FrancêsSegundo o site inglês 'The Athletic', o Paris Saint-Germain busca negociar dez jogadores de seu elenco para adequar-se ao Fair Play Financeiro. O portal informa que o clube arrecadaria 256 milhões de libras (cerca de R$ 1,85 bilhão na cotação atual) com as negociações.
Nomes como os zagueiros Abdou Diallo e Thilo Kehrer, o volante Idrissa Gueye e o meio-campista brasileiro Rafinha Alcântara encabeçam a lista de jogadores que o Paris Saint-Germain busca negociar. O atacante argentino Mauro Icardi e o volante espanhol Ander Herrera também podem sair, mas não pretendem deixar o PSG.
Apesar dos outros quatro nomes não terem sido revelados pelo 'The Athletic', o Paris Saint-Germain precisa manter o equilíbrio em suas contas, tendo em vista que Messi pode assinar por um valor de 25 milhões de libras (cerca de R$ 181 milhões na cotação atual) por cada temporada.
O jornal francês 'L'Equipe' informa que uma reunião nesta terça-feira entre o Paris Saint-Germain e Lionel Messi com o seu staff pode definir o contrato do argentino com o clube francês. Supostamente, o PSG já alugou a Torre Eiffel para anunciar o ex-Barça neste dia 10.

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