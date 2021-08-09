Próximo de Messi, PSG ouvirá propostas por dez jogadores para adequar-se ao Fair Play Financeiro

O Paris Saint-Germain, apesar de estar cada vez mais próximo de acertar com Lionel Messi, precisa ainda lidar com o Fair Play Financeiro. Após gastar com diversas contratações nesta janela de transferências, o clube francês ouvirá propostas por dez de seus jogadores.
Veja a tabela do FrancêsSegundo o site inglês 'The Athletic', o Paris Saint-Germain busca negociar dez jogadores de seu elenco para adequar-se ao Fair Play Financeiro. O portal informa que o clube arrecadaria 256 milhões de libras (cerca de R$ 1,85 bilhão na cotação atual) com as negociações.
Nomes como os zagueiros Abdou Diallo e Thilo Kehrer, o volante Idrissa Gueye e o meio-campista brasileiro Rafinha Alcântara encabeçam a lista de jogadores que o Paris Saint-Germain busca negociar. O atacante argentino Mauro Icardi e o volante espanhol Ander Herrera também podem sair, mas não pretendem deixar o PSG.
Apesar dos outros quatro nomes não terem sido revelados pelo 'The Athletic', o Paris Saint-Germain precisa manter o equilíbrio em suas contas, tendo em vista que Messi pode assinar por um valor de 25 milhões de libras (cerca de R$ 181 milhões na cotação atual) por cada temporada.
O jornal francês 'L'Equipe' informa que uma reunião nesta terça-feira entre o Paris Saint-Germain e Lionel Messi com o seu staff pode definir o contrato do argentino com o clube francês. Supostamente, o PSG já alugou a Torre Eiffel para anunciar o ex-Barça neste dia 10.