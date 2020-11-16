Próximo de fim do contrato, Sidão aguarda renovação com Figueirense e analisa propostas

Crédito: Matheus Lima / Cidade Clube

Emprestado ao Figueirense pelo Goiás, o goleiro Sidão tem contrato apenas até o fim deste ano. Ele, que foi titular 26 vezes nesta temporada, ainda aguarda uma extensão do vínculo pelo menos até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro em janeiro de 2021. Enquanto isso, o experiente jogador começa a pensar no futuro e estudar novas possibilidades.

Contratado para ser o titular da meta do Figueirense, Sidão acabou sendo desfalque por uma fratura na mão no fim de agosto. Quando se recuperou, o goleiro retornou ao time, até porque seus dois suplentes testaram positivo para Covid-19 na época. O arqueiro de 37 anos acabou defendendo a equipe seis vezes, mas ficou apenas no banco nos dois últimos jogos.

Projetando o futuro, Sidão estuda possibilidades no mercado nacional e internacional. O goleiro tem passagens por Botafogo, São Paulo, Goiás e Vasco na carreira.