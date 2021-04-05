Próximo de definir situação, Rômulo destaca anos na Ásia

Crédito: Divulgação / Busan I Park

Principal nome do Busan I Park, da Coreia do Sul, nos últimos anos, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o bom momento que viveu no futebol asiático. Segundo o jogador, sua passagem pelo país foi muito importante para seu crescimento profissional.

Veja a tabela do Português- Passar esses anos todos no futebol coreano foi muito bom para mim profissionalmente. Sem dúvida, aprendi e cresci muito com tudo. Espero que as próximas temporadas sejam tão especiais quanto essas que passaram. Espero definir o quanto antes a minha situação para iniciar um projeto logo - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, enquanto não define o clube que defenderá, ele segue trabalhando forte a parte física.