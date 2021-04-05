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futebol

Próximo de definir situação, Rômulo destaca anos na Ásia

Meia brasileiro com passagem pelo Bahia foi decisivo com a camisa do Busan I Park nos últimos anos
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 20:25
Crédito: Divulgação / Busan I Park
Principal nome do Busan I Park, da Coreia do Sul, nos últimos anos, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o bom momento que viveu no futebol asiático. Segundo o jogador, sua passagem pelo país foi muito importante para seu crescimento profissional.
Veja a tabela do Português- Passar esses anos todos no futebol coreano foi muito bom para mim profissionalmente. Sem dúvida, aprendi e cresci muito com tudo. Espero que as próximas temporadas sejam tão especiais quanto essas que passaram. Espero definir o quanto antes a minha situação para iniciar um projeto logo - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, enquanto não define o clube que defenderá, ele segue trabalhando forte a parte física.
- Fisicamente estou muito bem, trabalhando todos os dias e me empenhando para continuar 100%. Espero definir o quanto antes a minha situação - concluiu o jogador.

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