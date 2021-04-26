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futebol

Próximo de definir futuro, Rômulo fala sobre trabalhos físicos

Meio-campista vem sendo decisivo com a camisa do Busan nos últimos anos
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Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:04
Crédito: Divulgação / Busan I Park
Principal nome do Busan I Park, da Coreia do Sul, nas últimas, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a boa fase que passou no futebol coreano. Segundo o atleta, estar na Ásia foi importante para sua evolução dentro de campo.
- Estar no futebol asiático nos últimos anos foi muito bom para mim. Evoluí como jogador dentro de campo e isso foi fundamental para o meu crescimento. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo neste período - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, ele tem intensificado a parte física.
- Tenho feito um trabalho forte físico nestas últimas semanas para me preparar para estar bem quando definir meu futuro. Estamos com algumas situações e espero resolver isso nos próximos dias.

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