Próximo de definir futuro, Rômulo fala sobre trabalhos físicos

Crédito: Divulgação / Busan I Park

Principal nome do Busan I Park, da Coreia do Sul, nas últimas, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a boa fase que passou no futebol coreano. Segundo o atleta, estar na Ásia foi importante para sua evolução dentro de campo.

- Estar no futebol asiático nos últimos anos foi muito bom para mim. Evoluí como jogador dentro de campo e isso foi fundamental para o meu crescimento. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo neste período - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, ele tem intensificado a parte física.