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futebol

Próximo de completar um ano pelo Porto B, João Marcelo é integrado aos treinos do profissional

Jovem zagueiro com passagens por Grêmio, Vasco e Fluminense foi promovido à equipe principal do clube português...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 16:10
Crédito: Divulgação/PortoB
O zagueiro João Marcelo, do Porto B, foi integrado recentemente aos treinos do treinador Sérgio Conceição, comandante do time principal do clube. O atleta, que tem passagens na base de Grêmio, Vasco e Fluminense, está prestes a completar um ano de sua estreia pelo time português, que aconteceu na partida contra o Varzim em 13 de setembro de 2020 pela Segunda Liga Portuguesa.
> Confira a tabela da Primeira LigaO camisa 43 soma 35 partidas e dois gols marcados com a camisa do Dragão, sendo todas elas como titular absoluto da equipe. Sabendo da liderança que tem na equipe, João Marcelo projetou o confronto da próxima rodada da Segunda Liga contra o Mafra, neste domingo. - É um jogo difícil, como são todos na Segunda Liga, mas estamos preparados e temos estudado a equipe do Mafra. Sabemos que são fortes fora de casa, mas estamos preparados para isso e vamos lutar pela vitória. O time deles sofreu poucos gols até agora, mas vamos fazer o melhor possível para sairmos com o resultado positivo - comentou o zagueiro.

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