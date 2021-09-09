Próximo de completar um ano pelo Porto B, João Marcelo é integrado aos treinos do profissional

O zagueiro João Marcelo, do Porto B, foi integrado recentemente aos treinos do treinador Sérgio Conceição, comandante do time principal do clube. O atleta, que tem passagens na base de Grêmio, Vasco e Fluminense, está prestes a completar um ano de sua estreia pelo time português, que aconteceu na partida contra o Varzim em 13 de setembro de 2020 pela Segunda Liga Portuguesa.

> Confira a tabela da Primeira LigaO camisa 43 soma 35 partidas e dois gols marcados com a camisa do Dragão, sendo todas elas como titular absoluto da equipe. Sabendo da liderança que tem na equipe, João Marcelo projetou o confronto da próxima rodada da Segunda Liga contra o Mafra, neste domingo. - É um jogo difícil, como são todos na Segunda Liga, mas estamos preparados e temos estudado a equipe do Mafra. Sabemos que são fortes fora de casa, mas estamos preparados para isso e vamos lutar pela vitória. O time deles sofreu poucos gols até agora, mas vamos fazer o melhor possível para sairmos com o resultado positivo - comentou o zagueiro.