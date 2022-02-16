Próximo de completar 50 jogos pela Trofense, Matheus Índio comemora: 'Além do que eu imaginava'

A boa campanha do São Caetano na Série A2 do Paulista em 2020 proporcionou ao volante Matheus Índio a possibilidade de ter sua primeira experiência no futebol internacional.Contratado em 2020, Matheus Índio está em sua segunda temporada pela equipe portuguesa, e com 46 jogos até então, já conquistou o Campeonato de Portugal pela equipe. O objetivo agora é o acesso para a elite do futebol português.

- Cheguei em 2020, e de lá para cá, posso dizer que sou feliz aqui. Trabalho bastante, e isso me possibilita ter uma boa sequência. O objetivo é conquistar o acesso, estamos trabalhando para isso, e darei meu máximo para alcançar mais esse sonho - contou Matheus, antes de completar:

- Minha adaptação aqui foi além do que eu imaginava. Acredito que Portugal seja um ótimo país para desenvolvimento de atletas, muito por conta do idioma. Seguir trabalhando para que a evolução seja ainda maior - contou.

Com pouco mais de 1880 minutos pela Trofense, Matheus está próximo de completar 50 jogos pela equipe, que atualmente disputa a segunda divisão do futebol português.