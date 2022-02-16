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Próximo de completar 50 jogos pela Trofense, Matheus Índio comemora: 'Além do que eu imaginava'

Brasileiro chegou ao clube de Portugal após se destacar com a camisa do São Caetano...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:44
A boa campanha do São Caetano na Série A2 do Paulista em 2020 proporcionou ao volante Matheus Índio a possibilidade de ter sua primeira experiência no futebol internacional.Contratado em 2020, Matheus Índio está em sua segunda temporada pela equipe portuguesa, e com 46 jogos até então, já conquistou o Campeonato de Portugal pela equipe. O objetivo agora é o acesso para a elite do futebol português.
- Cheguei em 2020, e de lá para cá, posso dizer que sou feliz aqui. Trabalho bastante, e isso me possibilita ter uma boa sequência. O objetivo é conquistar o acesso, estamos trabalhando para isso, e darei meu máximo para alcançar mais esse sonho - contou Matheus, antes de completar:
- Minha adaptação aqui foi além do que eu imaginava. Acredito que Portugal seja um ótimo país para desenvolvimento de atletas, muito por conta do idioma. Seguir trabalhando para que a evolução seja ainda maior - contou.
Com pouco mais de 1880 minutos pela Trofense, Matheus está próximo de completar 50 jogos pela equipe, que atualmente disputa a segunda divisão do futebol português.
Crédito: MatheusÍndioemaçãocomoTrofense,quebrigaparasubirparaaelitedePortugal(Foto:Divulgação/Trofense

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