Próximo de acerto com goleiro, Chelsea quer reforçar meio de campo

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Próximo do acerto com o goleiro Edouard Mendy, o Chelsea ainda quer reforçar o meio de campo e tem Declan Rice como prioridade. No entanto, caso o jovem do West Ham não seja comprado, os Blue podem ir atrás de Boubakary Soumaré, do Lille, para a próxima temporada, de acordo com informações do “The Athletic”.

Como a janela de transferências só fecha no próximo dia cinco de outubro, a equipe de Frank Lampard quer contratar um volante para substituir Kanté, cotado para deixar o clube. O setor carece de peças consistentes para o treinador inglês, uma vez que Jorginho também não o agrada e já esteve envolvido em especulações para voltar ao futebol italiano.