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futebol

Próximo adversário recebe muitos elogios de treinador do Náutico

Na sexta-feira (30), o Timbu fará, no Paraná, confronto direto com o Coritiba, vice-líder da Série B...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 16:56
Crédito: Treinador retornou ao Alvirrubro em novembro do ano passado (Caio Falcão/Náutico
Um jogo que promete fortes emoções no confronto direto entre líder e vice-líder da Série B se avizinha com o compromisso da próxima sexta-feira (30) entre Coritiba e Náutico, às 20h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos dias que antecedem a partida, o técnico Hélio dos Anjos fez uma avaliação bastante elogiosa do seu próximo oponente na segunda divisão. Entretanto, sem deixar de posicionar que o Timbu tem sua força e precisará mostrá-la no compromisso como visitante:
- A gente sabe do potencial, dos interesses deles em relação à vitória, com a possibilidade de nos ultrapassar, por terem a oportunidade caso ganhem esse jogo e o atrasado contra o Brusque. Mas o mesmo perigo que o Coritiba pode nos oferecer, nós também vamos oferecer ao Coritiba. É um jogo muito equilibrado, onde a gente não pode perder a nossa consistência em momento algum e ser o que nós sempre fomos - falou Hélio dos Anjos.
- Os principais desafios são a regularidade do time e os valores individuais deles, que fazem o conjunto ser respeitado. Acredito piamente que vai ser o jogo mais difícil que vamos enfrentar nessa competição - agregou o treinador.
Entre ausências e retornos, o meio-campista Jean Carlos (lesão na coxa) e o atacante Kieza (ruptura no tendão de Aquiles) estão fora de combate enquanto o lateral Hereda, recuperado de seu problema muscular, viajou com a delegação para Curitiba e pode ser novidade na equipe titular.

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