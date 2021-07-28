Próximo adversário recebe muitos elogios de treinador do Náutico

Crédito: Treinador retornou ao Alvirrubro em novembro do ano passado (Caio Falcão/Náutico

Um jogo que promete fortes emoções no confronto direto entre líder e vice-líder da Série B se avizinha com o compromisso da próxima sexta-feira (30) entre Coritiba e Náutico, às 20h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos dias que antecedem a partida, o técnico Hélio dos Anjos fez uma avaliação bastante elogiosa do seu próximo oponente na segunda divisão. Entretanto, sem deixar de posicionar que o Timbu tem sua força e precisará mostrá-la no compromisso como visitante:

- A gente sabe do potencial, dos interesses deles em relação à vitória, com a possibilidade de nos ultrapassar, por terem a oportunidade caso ganhem esse jogo e o atrasado contra o Brusque. Mas o mesmo perigo que o Coritiba pode nos oferecer, nós também vamos oferecer ao Coritiba. É um jogo muito equilibrado, onde a gente não pode perder a nossa consistência em momento algum e ser o que nós sempre fomos - falou Hélio dos Anjos.

- Os principais desafios são a regularidade do time e os valores individuais deles, que fazem o conjunto ser respeitado. Acredito piamente que vai ser o jogo mais difícil que vamos enfrentar nessa competição - agregou o treinador.