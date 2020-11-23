Próxima de se classificar para a próxima fase, Juventus recebe o Ferencváros pela Champions

Crédito: Divulgação Juventus

A Juventus terá como adversário uma equipe que já goleou nesta edição da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (24), a Velha Senhora recebe o Ferencváros, às 17h (horário de Brasília). A partida pode selar a classificação da equipe de Turim para a próxima fase.

CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESTudo dependerá de como os dois jogos se desenharão. Se o Barcelona vencer o Dínamo de Kiev e a Juventus também conseguir os três pontos, as vagas ficarão para os dois gigantes europeus, que duelarão pelo primeiro lugar do Grupo G.

Para isso, a Juventus irá para a partida com praticamente o que tem de melhor. Arthur deve ser titular do meio-campo. De Ligt fará a zaga, que também conta com Danilo e Alex Sandro. Na frente, Dybala e Cristiano Ronaldo devem formar a dupla.