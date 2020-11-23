Próxima de se classificar para a próxima fase, Juventus recebe o Ferencváros pela Champions

A Juventus terá como adversário uma equipe que já goleou nesta edição da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (24), a Velha Senhora recebe o Ferencváros, às 17h (horário de Brasília). A partida pode selar a classificação da equipe de Turim para a próxima fase.
CONFIRA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESTudo dependerá de como os dois jogos se desenharão. Se o Barcelona vencer o Dínamo de Kiev e a Juventus também conseguir os três pontos, as vagas ficarão para os dois gigantes europeus, que duelarão pelo primeiro lugar do Grupo G.
Para isso, a Juventus irá para a partida com praticamente o que tem de melhor. Arthur deve ser titular do meio-campo. De Ligt fará a zaga, que também conta com Danilo e Alex Sandro. Na frente, Dybala e Cristiano Ronaldo devem formar a dupla.
- Temos de impor a nossa força e dar continuidade às atuações e aos resultados. Queremos abordar o jogo da melhor forma possível, sem nos apegarmos ao resultado do primeiro jogo. A partida serve para fechar a primeira fase com antecedência. O Ferencváros não deve ser subestimado, expressa um bom futebol e se diverte. Para amanhã tenho apenas quatro jogadores na defesa, então Danilo vai jogar no centro e Alex Sandro na esquerda. O Dybala está pronto, está melhor, treinou com alguma continuidade neste período de descanso - disse Andrea Pirlo.