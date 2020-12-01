'Providências serão tomadas internamente, sem alardes', diz Sette Cãmara sobre atletas em festas

As saídas de jogadores do Atlético-MG para eventos com aglomeração geraram incômodo dentro do clube, que passou um surto de Covid-19; O Galo entende que terá de tomar alguma atitude para os casos de Marrony, Dylan Borrero, Allan e Vargas. Porém sem alarde, ou punições espalhafatosas.
O presidente Sérgio Sette Câmara reprovou o ato dos atletas e passou para o diretor de futebol, Alexandre Mattos, a responsabilidade de “enquadrar” o quarteto.
-O diretor de futebol, Alexandre Mattos, tem muita experiência, o suficiente para poder reunir o grupo e tomar as medidas cabíveis internamente. É claro que a gente não concorda com isso, pois estamos vivendo um momento de pandemia, complicado e que as pessoas, independente de já terem sido infectadas ou não, tem que ter a responsabilidade de não frequentar locais que estejam abarrotados de pessoas. Eu acredito que, ainda nessa semana, estaremos ajustando essa situação-disse Sette Câmara, que destacou a experiência de Mattos para lidar com casos dessa natureza. Os dois fatos aconteceram no último fim de semana. O atacante Marrony e o meia Dylan Borrero foram a uma festa em Contagem, na Grande BH e foram repreendidos por integrantes de uma organizada do clube, que postou imagens da dupla no evento. Já Vargas e Allan estavam em Nova Lima, também na Grande Belo Horizonte, em uma balada onde aparecem ao lado de várias pessoas, gerando aglomerações. Sette Câmara entende que os atletas são jovens e tendem a querer relaxar, mas atitudes como essas colocam em risco o seu trabalho e até familiares.
- É natural, pois são jovens e estão muito tempo presos em casa. O atleta precisa ter uma rotina profissional e, com isso, acaba tendo jogos no final de semana, ficando muito preso. Entendemos o lado da vontade deles de sair, mas por outro lado não é compreensível que estejam fazendo isso e colocando em risco outras pessoas, sejam do próprio clube, familiares ou amigos-disse, para em seguida por “panos quentes” no caso, para evitar que a situação se torne algo maior do que o necessário. -É claro que eu não concordo, já orientei o Alexandre nesse sentido e, claro, as providências serão tomadas internamente, sem grandes alardes. Acreditamos que isso será corrigido e nós também não podemos fazer desse fato uma coisa que venha prejudicar o desempenho do nosso time. Estamos lutando por um campeonato que buscamos há muitos anos e acredito muito que o ambiente será ajustado pelo Alexandre Mattos, com toda experiência que ele tem e iremos conseguir resolver esse probleminha pontual-concluiu.