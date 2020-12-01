'Providências serão tomadas internamente, sem alardes', diz Sette Cãmara sobre atletas em festas

Crédito: O presidente do Galo se posicionou sobre os "baladeiros" do clube em meio a um surto de Covid-19-(Reprodução/Atlético-MG

As saídas de jogadores do Atlético-MG para eventos com aglomeração geraram incômodo dentro do clube, que passou um surto de Covid-19; O Galo entende que terá de tomar alguma atitude para os casos de Marrony, Dylan Borrero, Allan e Vargas. Porém sem alarde, ou punições espalhafatosas.

O presidente Sérgio Sette Câmara reprovou o ato dos atletas e passou para o diretor de futebol, Alexandre Mattos, a responsabilidade de “enquadrar” o quarteto.

-O diretor de futebol, Alexandre Mattos, tem muita experiência, o suficiente para poder reunir o grupo e tomar as medidas cabíveis internamente. É claro que a gente não concorda com isso, pois estamos vivendo um momento de pandemia, complicado e que as pessoas, independente de já terem sido infectadas ou não, tem que ter a responsabilidade de não frequentar locais que estejam abarrotados de pessoas. Eu acredito que, ainda nessa semana, estaremos ajustando essa situação-disse Sette Câmara, que destacou a experiência de Mattos para lidar com casos dessa natureza. Os dois fatos aconteceram no último fim de semana. O atacante Marrony e o meia Dylan Borrero foram a uma festa em Contagem, na Grande BH e foram repreendidos por integrantes de uma organizada do clube, que postou imagens da dupla no evento. Já Vargas e Allan estavam em Nova Lima, também na Grande Belo Horizonte, em uma balada onde aparecem ao lado de várias pessoas, gerando aglomerações. Sette Câmara entende que os atletas são jovens e tendem a querer relaxar, mas atitudes como essas colocam em risco o seu trabalho e até familiares.