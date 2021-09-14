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Provável titular, veja os números de Igor Vinícius no São Paulo nessa temporada

Lateral-direito é o jogador da posição que mais atuou neste ano, e vem sendo importante com gols e assistências. Jogador deve ser titular contra o Fortaleza nessa semana...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 14:00

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 14:00

Crédito: Flickr/São Paulo
Com a saída de Daniel Alves, o lateral-direito Igor Vinícius pode ganhar mais espaço no São Paulo essa temporada. Suspenso contra o Fluminense, no último domingo, o jogador pode ser titular contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, às 21h30, no Castelão. O jogador de 24 anos é o lateral-direito que mais atuou pelo Tricolor nessa temporada, com 29 jogos e 2364 minutos em campo. Daniel Alves, que saiu do São Paulo, fez 22 jogos com 1768 minutos, enquanto o colombiano Orejuela disputou oito jogos, somando 543 minutos.
Nessas 29 partidas, Igor Vinícius foi titular em 25 delas, com 13 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas. Foram 13 jogos pelo Paulistão, 12 pelo Brasileiro, três da Libertadores e um pela Copa do Brasil.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Igor marcou dois gols nesta temporada, um na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano e outro no triunfo por 4 a 2 diante da Ferroviária, todos pelo Campeonato Paulista. Além disso, foram mais cinco assistências do jogador.
Em dezembro de 2019, o São Paulo comprou 50% dos direitos de Igor Vinícius por R$ 2 milhões. Na época, ele estava emprestado ao Tricolor pelo Ituano. Ele tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2022.

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