Provável titular, Orejuela tem bom retrospecto contra o Fortaleza

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Orejuela pode ser a novidade do São Paulo para a partida deste sábado (17), às 17h, contra o Fortaleza, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se depender do retrospecto contra o Leão, o colombiano pode fazer uma grande partida.

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Isso se deve ao fato do lateral-direito já ter marcado um gol contra o Fortaleza. Isso aconteceu em 2019, quando Orejuela estava no Cruzeiro. Na ocasião, ele marcou o gol que abriu o placa para a Raposa, mas Welington paulista deixou tudo igual, fechando o placar em 1 a 1.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Orejuela já marcou quatro gols atuando por equipes brasileiras, inclusive um já com a camisa do Tricolor, feito em sua estreia pelo clube na partida contra o Rentistas-URU, ainda na fase de grupos da Libertadores. No entanto, o jogador perdeu espaço com Crespo, mas pode voltar a ser utilizado na equipe.

Até o momento, o colombiano atuou em cinco partidas pelo São Paulo, todas como titular, uma pela Copa do Brasil (2x3 contra o 4 de Julho-PI), três pela Libertadores (0x1 contra o Racing-ARG, 3x0 diante do Sporting Cristal-PER e 1x1 contra o Rentistas-URU) e uma pelo Brasileirão (2x2 contra o Cuiabá).