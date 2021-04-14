'Provamos que estamos prontos', diz Gündogan após classificação do Manchester City

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O Manchester City está de volta às semifinais da Champions League e o time de Pep Guardiola está pronto para encarar o PSG. Pelo menos é o que garante o meio-campista Ilkay Gündogan, um dos principais nomes dos Cityzens, que comemorou o triunfo sobre o Borussia Dortmund.

+ Veja a tabela da Champions League- Sabemos o quão difícil é esta competição, em todos os jogos. O Borussia Dortmund tem muita qualidade. Já disse antes: num bom dia eles podem derrotar qualquer um e, no primeiro tempo, pareciam que sim. Mas é sobre permanecer no jogo, é uma questão de atitude, é uma questão de personalidade, principalmente nesta fase da competição - disse à "BT Sport".

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Eleito o melhor em campo pela Uefa, o jogador completou: