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futebol

'Provamos que estamos prontos', diz Gündogan após classificação do Manchester City

Apesar de passar em branco nos dois confrontos, meio-campista, que é o artilheiro do Manchester City na temporada, foi eleito o melhor em campo contra o Borussia Dortmund...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:41
Crédito: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
O Manchester City está de volta às semifinais da Champions League e o time de Pep Guardiola está pronto para encarar o PSG. Pelo menos é o que garante o meio-campista Ilkay Gündogan, um dos principais nomes dos Cityzens, que comemorou o triunfo sobre o Borussia Dortmund.
+ Veja a tabela da Champions League- Sabemos o quão difícil é esta competição, em todos os jogos. O Borussia Dortmund tem muita qualidade. Já disse antes: num bom dia eles podem derrotar qualquer um e, no primeiro tempo, pareciam que sim. Mas é sobre permanecer no jogo, é uma questão de atitude, é uma questão de personalidade, principalmente nesta fase da competição - disse à "BT Sport".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Eleito o melhor em campo pela Uefa, o jogador completou:
- Nós provamos hoje que estamos prontos para lutar na semifinal - concluiu o camisa 8.

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