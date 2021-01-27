Protestos contra o time podem abreviar a passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG

Jorge Sampaoli pode ter seu tempo no comando do Atlético-MG menor do que se esperava. Pelo menos é o que fontes ligadas ao treinador dizem. O argentino tem reclamado das pesadas críticas de torcedores, principalmente de uma organizada do clube, que pressionam o técnico e o time alvinegro por melhores resultados, mesmo com o Galo ainda na luta pelo título. Sampaoli tem contrato com o time mineiro até o fim deste ano e a diretoria quer renovar o vínculo com o comandante atleticano.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO ATUALIZADA O protesto realizado na porta da Cidade do Galo na terça-feira, 26 de janeiro e o que ocorreu na sede do clube, um dia antes, geraram grande incômodo no técnico, que manifestou desejo de não ficar se esse ambiente hostil seguir.
Mesmo com a vitória do Atlético sobre o Santos por 2 a 0, pelo Brasileiro, amenizou a insatisfação do treinador. Se Sampaoli resolver deixar o Galo, terá de pagar uma multa de R$ 8 milhões ao clube mineiro. A diretoria atleticana não quis se manifestar sobre o assunto até a conclusão deste texto.