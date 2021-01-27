Protestos contra o time podem abreviar a passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG

Crédito: A pessoas próximas, técnico argentino tem feito queixas sobre a pressão em cima da equipe alvinegra-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Jorge Sampaoli pode ter seu tempo no comando do Atlético-MG menor do que se esperava. Pelo menos é o que fontes ligadas ao treinador dizem. O argentino tem reclamado das pesadas críticas de torcedores, principalmente de uma organizada do clube, que pressionam o técnico e o time alvinegro por melhores resultados, mesmo com o Galo ainda na luta pelo título. Sampaoli tem contrato com o time mineiro até o fim deste ano e a diretoria quer renovar o vínculo com o comandante atleticano.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO ATUALIZADA O protesto realizado na porta da Cidade do Galo na terça-feira, 26 de janeiro e o que ocorreu na sede do clube, um dia antes, geraram grande incômodo no técnico, que manifestou desejo de não ficar se esse ambiente hostil seguir.