AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Protestos contra o time podem abreviar a passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG
futebol

Protestos contra o time podem abreviar a passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG

O treinador tem se incomodado com as cobranças, que considera excessiva, para o time, que ainda está na luta pelo título Brasileiro...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 19:10
Crédito: A pessoas próximas, técnico argentino tem feito queixas sobre a pressão em cima da equipe alvinegra-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Jorge Sampaoli pode ter seu tempo no comando do Atlético-MG menor do que se esperava. Pelo menos é o que fontes ligadas ao treinador dizem. O argentino tem reclamado das pesadas críticas de torcedores, principalmente de uma organizada do clube, que pressionam o técnico e o time alvinegro por melhores resultados, mesmo com o Galo ainda na luta pelo título. Sampaoli tem contrato com o time mineiro até o fim deste ano e a diretoria quer renovar o vínculo com o comandante atleticano.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO ATUALIZADA O protesto realizado na porta da Cidade do Galo na terça-feira, 26 de janeiro e o que ocorreu na sede do clube, um dia antes, geraram grande incômodo no técnico, que manifestou desejo de não ficar se esse ambiente hostil seguir.
Mesmo com a vitória do Atlético sobre o Santos por 2 a 0, pelo Brasileiro, amenizou a insatisfação do treinador. Se Sampaoli resolver deixar o Galo, terá de pagar uma multa de R$ 8 milhões ao clube mineiro. A diretoria atleticana não quis se manifestar sobre o assunto até a conclusão deste texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança autista de 5 anos é resgatada de marquise por vizinhos em Colatina, Noroeste do Espírito Santo
Menino autista de 5 anos é resgatado de marquise de prédio por vizinhos em Colatina
Imagem de destaque
Com peças a partir de R$ 5 e shows, bazar em Vitória arrecada verba para cursinho gratuito
O clima mais ameno do inverno é época ideal para fazer um piquenique
Onde fazer piquenique no Espírito Santo: 5 lugares para curtir o inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados