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futebol

Protesto no CT: torcida do São Paulo mostra sua insatisfação com o clube

O presidente Leco, o diretor de futebol, Raí, o técnico Fernando Diniz, Dani Alves e Arboleda foram os mais criticados. O Tricolor joga contra o Coritiba, fora de casa, no domingo (4)...
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Publicado em 

03 out 2020 às 13:09

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 13:09

Crédito: Com coro 'em sua homenagem', zagueiro Arboleda foi um dos mais criticados no protesto (Reprodução/Twitter SPFC
A manhã deste sábado (3) não foi nada tranquila no São Paulo. Torcedores se reuniram na porta do centro de treinamento, na Barra Funda, e protestaram contra a atual situação do clube. A Torcida Independente, principal organizada do Tricolor, planejou e liderou as manifestações.
Por volta de 10h, a polícia estava no local e mobilizou um contingente grande para conter possíveis confrontos. Meia hora depois, o número de são-paulinos na região foi aumentando. Quando a bateria da Independente chegou, os cânticos e a insatisfação tomaram proporções ainda maiores.
Similar aos protestos recentes, a torcida focou em criticar o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva,o Leco, Raí, diretor de futebol, e o técnico Fernando Diniz, que completou um ano no cargo no dia 26 de setembro. Além deles, Daniel Alves e Arboleda também foram citados pelos manifestantes.
Com a derrota para o River Plate na quarta (30), o São Paulo está eliminado do mata-mata da Copa Libertadores. A equipe ainda enfrenta o Binacional, no Morumbi, e precisa de pelo menos um empate para garantir vaga na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Tricolor está em terceiro lugar e visita o Coritiba nesse domingo (4), fora de casa, em partida válida pela 13ª rodado do torneio. O jogo terá início às 16h.

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