Protesto no CT: torcida do São Paulo mostra sua insatisfação com o clube

Crédito: Com coro 'em sua homenagem', zagueiro Arboleda foi um dos mais criticados no protesto (Reprodução/Twitter SPFC

A manhã deste sábado (3) não foi nada tranquila no São Paulo. Torcedores se reuniram na porta do centro de treinamento, na Barra Funda, e protestaram contra a atual situação do clube. A Torcida Independente, principal organizada do Tricolor, planejou e liderou as manifestações.

Por volta de 10h, a polícia estava no local e mobilizou um contingente grande para conter possíveis confrontos. Meia hora depois, o número de são-paulinos na região foi aumentando. Quando a bateria da Independente chegou, os cânticos e a insatisfação tomaram proporções ainda maiores.

Similar aos protestos recentes, a torcida focou em criticar o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva,o Leco, Raí, diretor de futebol, e o técnico Fernando Diniz, que completou um ano no cargo no dia 26 de setembro. Além deles, Daniel Alves e Arboleda também foram citados pelos manifestantes.