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Protesto feminista marca presença em reestreia de Cristiano Ronaldo

Um avião sobrevoou Old Trafford durante o jogo com a frase “Believe Kathryn Mayorga”. A modelo norte-americana acusou o atacante português de abuso sexual em 2018...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 12:46

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 12:46
Crédito: Oli Scarff/AFP
Além dos gols e vitória sobre o Newcastle, a reestreia de Cristiano Ronaldo ficou marcada por um protesto feminista em Old Trafford. Durante a partida no último sábado, um avião sobrevoou o estádio com uma faixa de um movimento feminista que dizia “Believe Kathryn Mayorga” (Acreditem em Kathryn Mayorga).
+ Veja as principais imagens da estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester UnitedKathryn Mayorga é a mulher que denunciou Cristiano Ronaldo de abuso sexual, em 2018. O caso teria ocorrido em 2009, em uma festa em Las Vegas. O caso acabou encerrado por conta de falta de provas contra o atacante português. Responsável pelo protesto, o grupo 'Level Up', se manifestou em comunicado.
+ Internautas lamentam estreia de Cristiano Ronaldo fora da TV paga: 'Desrespeito com o brasileiro'
“Fizemos um avião sobrevoar o estádio do Manchester United e a nossa mensagem é simples: Acreditem em Kathryn Mayorga. Vamos dizer não à cultura do silêncio em torno do abuso da comunidade do futebol. Sejam solidários com Kathryn. Não se trata apenas de solidariedade com Kathryn, mas com todos as vítimas de violência sexual. É sobre quebrar o silêncio em torno do abuso e dizer a verdade. Juntos, podemos enviar uma mensagem a Ronaldo, clubes de futebol e torcedores em todo o mundo que o abuso sexual não pode ficar fora do campo e as sobreviventes não serão ignoradas”, trouxe a nota.

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