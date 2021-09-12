Protesto feminista marca presença em reestreia de Cristiano Ronaldo

Crédito: Oli Scarff/AFP

Além dos gols e vitória sobre o Newcastle, a reestreia de Cristiano Ronaldo ficou marcada por um protesto feminista em Old Trafford. Durante a partida no último sábado, um avião sobrevoou o estádio com uma faixa de um movimento feminista que dizia “Believe Kathryn Mayorga” (Acreditem em Kathryn Mayorga).

+ Veja as principais imagens da estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester UnitedKathryn Mayorga é a mulher que denunciou Cristiano Ronaldo de abuso sexual, em 2018. O caso teria ocorrido em 2009, em uma festa em Las Vegas. O caso acabou encerrado por conta de falta de provas contra o atacante português. Responsável pelo protesto, o grupo 'Level Up', se manifestou em comunicado.

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