Proteção de arquibancada cede em jogo da terceira divisão da Espanha e deixa cinco pessoas feridas

Uma vitória emocionante do Deportivo La Coruña, fora de casa, sobre o Zamora, por 1 a 0, quase terminou em tragédia na terceira divisão espanhola nesta quarta-feira. Durante a comemoração do gol de Alberto Quiles, marcado aos 45 minutos da etapa final, parte da proteção da arquibancada cedeu.O jogo foi disputado no Estádio Ruta de la Plata, na cidade homônima ao time da casa, na região central da Espanha. Um grupo de torcedores do La Coruña se aproximou da grade, que desabou, fazendo com que eles caíssem numa parte mais baixa.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga Segundo informações do jornal "La Voz de Galícia", não foram registradas pessoas gravemente feridas, mas cinco torcedores precisaram ir para um hospital da região. Dois deles tiveram uma fratura na perna e um sofreu um corte na cabeça.

+ Marlos, Diego Costa, Romero… Veja os 15 jogadores mais valiosos sem contrato

Desde o ano passado na terceira divisão, o La Coruña lidera com folga o Grupo 1 da competição, com seis pontos de vantagem para o Racing Santander, vice-líder. Caso termine em primeiro, a equipe estará classificada diretamente para a segunda divisão. O clube foi campeão nacional em 2000, com os brasileiros Djalminha e Mauro Silva no elenco.