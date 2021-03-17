Protagonistas no Paulistão, jovens da base marcaram presença em todos os jogos nas campanhas vitoriosas do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Em sua temporada mais vitoriosa desde 1993, o Palmeiras teve pelo menos uma Cria da Academia em campo nas partidas rumo aos títulos da Conmebol Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e da Florida Cup. Com um total de 13 estreias de jovens oriundos das categorias de base no profissional, 2020 foi importante não apenas nos títulos, mas também em uma nova filosofia em relação a utilização de Crias na equipe profissional.Entre os 79 confrontos disputados na última temporada, os garotos da base alviverde não entraram ao longo dos 90 minutos somente em um duelo: no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 15 de janeiro. Na ocasião, Vinicius Silvestre, Renan, Lucas Esteves, Ramon Cesar, Pedro Acácio e Fabricio foram relacionados e permaneceram como suplentes.

A temporada 2020 também ficou marcada por ser a que mais viu Crias da Academia relacionadas para jogos da equipe profissional. Ao todo, 31 atletas com passagens pelo Centro de Excelência foram convocados por Vanderlei Luxemburgo ou Abel Ferreira para preencherem o elenco nas partidas.O protagonismo também se estende para o início da temporada 2021. No Campeonato Paulista, os jovens estiveram diretamente ligados em quatro dos sete gols marcados pelo clube na competição, com três bolas nas redes e uma assistência.