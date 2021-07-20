Protagonistas no Palmeiras, Gustavo Scarpa e Willian atingem marcas pessoais e históricas

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

No último domingo (18), o Atlético-GO não fez valer o mando de campo e foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, com gols de Éder (contra), Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Foi a sexta vitória seguida do Verdão no Brasileirão. Além de aumentar a invencibilidade e manter o Maior Campeão Nacional na liderança, o jogo também teve marcas expressivas alcançadas por dois atletas.

Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana… Confira o principal da agenda do futebol na semana

Com o gol, Scarpa chegou ao seu 30º marcado com a camisa alviverde e, de quebra, entrou para a lista dos 100 maiores artilheiros da história do Palmeiras. Agora, ele está empatado com Luiz Adriano, Marcinho e Osmar. O camisa 14, atualmente, é o atleta com mais participações em gols em todo o torneio nacional em 2021, com sete assistências e três bolas na rede.

Além do meia, Willian também atingiu uma importante marca. Quando entrou em campo, o camisa 29 chegou ao jogo de número 241 pelo clube, igualando a marca de Valdivia e, por consequência, entrando para o Top 5 de atletas que mais jogaram pelo Palmeiras no século XXI. O jogador está no Palmeiras desde 2017 e já marcou 66 vezes, sendo o 34º maior goleador da história do Alviverde.