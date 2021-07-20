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futebol

Protagonistas no Palmeiras, Gustavo Scarpa e Willian atingem marcas pessoais e históricas

Meia e atacante se destacaram na vitória contra o Atlético-GO e marcam cada vez mais seus nomes na história do Verdão...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
No último domingo (18), o Atlético-GO não fez valer o mando de campo e foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, com gols de Éder (contra), Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Foi a sexta vitória seguida do Verdão no Brasileirão. Além de aumentar a invencibilidade e manter o Maior Campeão Nacional na liderança, o jogo também teve marcas expressivas alcançadas por dois atletas.
Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana… Confira o principal da agenda do futebol na semana
Com o gol, Scarpa chegou ao seu 30º marcado com a camisa alviverde e, de quebra, entrou para a lista dos 100 maiores artilheiros da história do Palmeiras. Agora, ele está empatado com Luiz Adriano, Marcinho e Osmar. O camisa 14, atualmente, é o atleta com mais participações em gols em todo o torneio nacional em 2021, com sete assistências e três bolas na rede.
Além do meia, Willian também atingiu uma importante marca. Quando entrou em campo, o camisa 29 chegou ao jogo de número 241 pelo clube, igualando a marca de Valdivia e, por consequência, entrando para o Top 5 de atletas que mais jogaram pelo Palmeiras no século XXI. O jogador está no Palmeiras desde 2017 e já marcou 66 vezes, sendo o 34º maior goleador da história do Alviverde.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), diante da Universidad Católica pela segunda partida das oitavas de final da Libertadores - o primeiro jogo terminou 1 a 0 para o Palmeiras, gol marcado por Raphael Veiga.

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