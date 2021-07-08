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Protagonista e invicto: Marquinhos comemora início perfeito do São Paulo no Brasileiro sub-20

Atacante é um dos destaques do time comandado por Alex, tendo participação direta em cinco dos sete gols anotados pelo Tricolor, que lidera a competição de forma invicta...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 14:40
Crédito: Divulgação/São Paulo
O início do São Paulo na edição 2021 do Brasileiro sub-20 não poderia ser mais animador. Com 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias até aqui), o Tricolor lidera, ao lado do Flamengo, o torneio nacional. O atacante Marquinhos é, até aqui, o principal protagonista da equipe comandada por Alex.
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O jovem, que nesta temporada já foi relacionado para alguns jogos do elenco profissional, anotou dois gols, deu duas assistências, e participou diretamente de cinco dos sete tentos anotados pelo São Paulo até aqui. Ele falou sobre sua fase e também da equipe.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Importante largar bem neste tipo de competição. O elenco estava bem concentrado e fizemos uma ótima preparação. Fico feliz com meus números individuais, mas eles só são possíveis com a ajuda dos meus companheiros e da comissão. Estamos confiantes em fazer uma grande campanha - afirmou.
Marquinhos acrescenta que o contato com Alex, com uma carreira vitoriosa como jogador, tem sido muito importante para o elenco do Tricolor. - O Alex dispensa comentários. Uma referência para qualquer jogador. Conhece o jogo, sabe como o jogador, que está nesta fase da base, mas também tem oportunidades no profissional, se porta. Tem sido um grande aprendizado essa chance de trabalhar com ele e um grande prazer. Tem ajudado no crescimento do meu jogo. Será uma grande parceria - finalizou.
O São Paulo volta a campo, para manter com a liderança e a sequência de vitórias, neste sábado. O adversário será o Atlético-GO, fora de casa. A partida está marcada para às 15h (de Brasília).

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