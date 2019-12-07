Prosperidade e Vila Nova medem forças na final do Capixabão Feminino

Vila Nova x Prosperidade, pelo Campeonato Capixaba Feminino 2019 Crédito: Alberto Borém

Duas realidades estarão presentes em campo quando a bola rolar para a grande final do Capixabão Feminino no Estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta, Região Sul do Espírito Santo, às 15h deste sábado. De um lado, o Vila Nova, pentacampeão e sedento pelo sexto título. Do outro, o Prosperidade, que busca a conquista inédita. O Vila venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença que levanta a taça, mas o Prospê promete muita luta para reverter a desvantagem e soltar o grito de campeão no fim do jogo.

Apesar do complicado desafio que tem pela frente, a técnica Ana Cristina Magnago mantém a confiança ainda e ressalta a importância da torcida local, que se faz presente em todas as partidas do Prosperidade. "O apoio da nossa torcida é fundamental num momento desse. Vamos levantar a cabeça, consertar os errinhos bobos que aconteceram no jogo de ida. O placar não fala o que foi o jogo em si, principalmente pelo primeiro tempo. Perdemos um pouco na parte física, mas agora será outro jogo em casa", declarou.

Para a partida decisiva, a treinadora não conta com Taiane, expulsa no jogo de ida. Cristina prefere não lamentar a ausência da camisa 10 e acredita que quem entrar no lugar vai dar conta do recado. "A gente tem um elenco, então eu não posso lamentar quem não vai jogar. Eu tenho que enaltecer quem está comigo, isso que penso", disse.

Vila Nova calça a sandália da humildade

Apesar do triunfo e da boa vantagem, o discurso no Vila é cauteloso, até mesmo para evitar qualquer clima de já ganhou. A atacante Thais, uma das principais jogadoras da equipe, vai além do não tem nada ganho. Para a autora do primeiro gol no jogo de ida, a sua equipe tem que melhorar a pontaria para voltar para Vila Velha com a taça.