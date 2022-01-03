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Propostas de Itália e Rússia podem tirar Junior Alonso e Nathan Silva do Atlético-MG em 2022

A dupla de zagueiros, pilares da defesa alvinegra, podem render 88 milhões de reais aos cofres do alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 18:14

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:14

O Atlético-MG tem dois dos seus principais zagueiros, Junior Alonso e Nathan Silva, sendo monitorados pelo futebol europeu e com a janela de transferências abertas, a dupla pode deixar o time campeão brasileiro e da Copa do Brasil. A informação inicial foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Nathan Silva tem sido observado por times da Itália e uma saída pode render 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) ao Galo. Já Junior Alonso pode deixar o time de Cuca por 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões. O clube interessado é o Krasnodar, da Rússia, que fez uma oferta salarial muito acima do que ganha o paraguaio no Galo.
O Atlético estuda as ofertas e não deve fazer resistência para aceitá-las. Por isso, o Galo até busca nomes no exterior, como o uruguaio Godin, de 35 anos, ex-Atlético de Madri.
Crédito: AlonsofoiumdosgrandesnomesdoGalonatemporada2022-(PedroSouza/Atlético-MG

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