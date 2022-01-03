Propostas de Itália e Rússia podem tirar Junior Alonso e Nathan Silva do Atlético-MG em 2022

O Atlético-MG tem dois dos seus principais zagueiros, Junior Alonso e Nathan Silva, sendo monitorados pelo futebol europeu e com a janela de transferências abertas, a dupla pode deixar o time campeão brasileiro e da Copa do Brasil. A informação inicial foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Nathan Silva tem sido observado por times da Itália e uma saída pode render 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) ao Galo. Já Junior Alonso pode deixar o time de Cuca por 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões. O clube interessado é o Krasnodar, da Rússia, que fez uma oferta salarial muito acima do que ganha o paraguaio no Galo.