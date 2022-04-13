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Proposta de renovação de Pogba irrita vestiário do Manchester United, diz jornal

De acordo com o jornal ‘Mirror’, o clube inglês prepara um novo contrato com salário astronômico para o jogador francês
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 10:30

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 10:30

Pogba está em fim de contrato com o Manchester United e o clube prepara uma proposta por renovação. De acordo com o jornal ‘Mirror’, o novo contrato teria um valor astronômico e, por isso, os companheiros de equipe do jogador não teriam concordado com a oferta.> Manchester United acerta a contratação de novo técnico
O United teria oferecido a Pogba um salário astronômico. Os valores começam em 400 mil libras por semana e podem chegar até a 500 mil libras. Se o meia acertar a renovação, ele seria o jogador mais bem pago da Premier League.
O vestiário do Manchester United não teria concordado com os valores oferecidos a Pogba, uma vez que o francês não é titular da equipe e já deu declarações criticando o clube em outras ocasiões.
Crédito: PogbaestáemfimdecontratocomoManchesterUnited(Foto:PAULELLIS/AFP

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