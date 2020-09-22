Proposta de Grêmio a Cavani teria patamar salarial de R$ 2,1 milhões

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Oficialmente, o Grêmio tomou todos os cuidados para não deixar com que o "furor" da possibilidade levantada nas redes sociais de contratar o atacante uruguaio Edinson Cavani contagiasse ou mesmo criasse um ambiente de frustração em caso de insucesso.

Entretanto, em relação ao que foi divulgado pelo portal 'ge', nos bastidores o time se movimentou com força para contratar o avante de 33 anos de idade com direito a oferecer um salário que se colocaria como o maior do Brasil: equivalente a R$ 2,1 milhões mensais.

No total, a ideia seria de, em conjunto com quatro parceiros que auxiliariam em bancar a empreitada, oferecer algo na casa dos 12 milhões de euros (equivalente a R$ 76 milhões) pensando nos três anos de contrato propostos pelo Imortal.

Por ora, o clube prefere acreditar que a maior proximidade de Cavani é de seguir no futebol europeu onde o Real Madrid foi o último clube apontado como podendo ser o destino do charrua. Pelo menos até o próximo dia 5 de outubro, data onde será fechada a atual janela de transferências no Velho Continente.