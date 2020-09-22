Promotoria suíça pede 28 meses de prisão para presidente do PSG e três anos para Jérôme Valcke

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP

A promotoria da Suíça solicitou nesta terça-feira (22) a prisão por três anos de Jérôme Valcke, ex-número 2 da Fifa e de Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente do Paris Saint-Germain e do veículo de mídia beIN, por 28 meses. Um caso de direitos de televisão é o motivo do pedido. As informações são da agência de notícias suíça 'Keystone ATS'.Valcke está desde a segunda-feira no Tribunal Penal Federal de Bellinzona, na Suíça, por causa de dois casos relacionados à sua "busca de dinheiro para assegurar um padrão elevado de vida", de acordo com o procurador federal Joel Pahud.

O primeiro caso, citado pela agência, envolve a ajuda pedida por Valcke a Khelaifi para comprar uma casa luxosa na Sardenha, na Itália, em 2013. Naquele momento, a beIN, sob o comando do dirigente do PSG, negociava com a Fifa a prorrogação dos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030 no norte da África e no Oriente Médio.Jérôme Valcke em audiência no dia 14 (Fabrice COFFRINI / AFP)De acordo com a promotoria, Khelaifi adquiriu a casa por 5 milhões de euros (R$ 32 milhões, atualmente) em parceria e cedeu a propriedade quase imediatamente a um de seus colaboradores, antes de colocá-la à disposição para Valcke.

Valcke e Khelaifi afirmam que o assunto era privado, mas não esclareceram quais eram as motivações para a compra do local e negaram ligações com o contrato de transmissão, que foi assinado em abril de 2014.