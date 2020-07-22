Promessas do Ituano aprovam preparação e projetam volta do Paulistão

Crédito: Divulgação/Ituano

Quatro meses depois, o Ituano volta a campo nesta quarta-feira (22) contra a Ferroviária na retomada do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentarão às 16h30 (horário de Brasília) no Canindé.

Buscando confirmar a permanência na elite estadual, o Ituano deve contar com a presença de duas jovens promessas: o lateral-direito Léo Duarte e o atacante Gabriel Barros.

- O retorno aos treinos foi bastante positivo. Conseguimos uma ótima forma física, porém nada se compara a ritmo de jogo, mas mesmo assim esperamos fazer uma boa partida. Vamos lutar ao máximo para conseguir sair vitorioso dessas duas partidas restantes e torcer por um resultado contrário dos adversários para conseguirmos nos classificar - projetou Léo.

Gabriel seguiu a mesma linha de raciocínio de seu companheiro de equipe:

- Estava sempre dando o meu melhor nos treinamentos, cada atividade para mim é um jogo e recuperei muito bem desde o retorno. A expectativa para a volta do Paulista é a melhor possível, estou muito feliz e vou procurar fazer o que estava fazendo nos treinos. Vou dar o meu melhor pois estou estou confiante.

Jovens talentos do Ituano, Léo Duarte e Gabriel Barros entraram em campo pela primeira vez nesta temporada na importante vitória rubro-negra por 2 a 0 contra o Santos em 22 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o lateral de 21 anos de idade estreou no Paulistão enquanto o atacante de 19 anos de idade fez a sua estreia como profissional.