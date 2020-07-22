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futebol

Promessas do Ituano aprovam preparação e projetam volta do Paulistão

Léo Duarte e Gabriel Barros integram o elenco profissional do Galo de Itu desde o início desta temporada
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LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 16:58

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:58

Crédito: Divulgação/Ituano
Quatro meses depois, o Ituano volta a campo nesta quarta-feira (22) contra a Ferroviária na retomada do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentarão às 16h30 (horário de Brasília) no Canindé.
Buscando confirmar a permanência na elite estadual, o Ituano deve contar com a presença de duas jovens promessas: o lateral-direito Léo Duarte e o atacante Gabriel Barros.
- O retorno aos treinos foi bastante positivo. Conseguimos uma ótima forma física, porém nada se compara a ritmo de jogo, mas mesmo assim esperamos fazer uma boa partida. Vamos lutar ao máximo para conseguir sair vitorioso dessas duas partidas restantes e torcer por um resultado contrário dos adversários para conseguirmos nos classificar - projetou Léo.
Gabriel seguiu a mesma linha de raciocínio de seu companheiro de equipe:
- Estava sempre dando o meu melhor nos treinamentos, cada atividade para mim é um jogo e recuperei muito bem desde o retorno. A expectativa para a volta do Paulista é a melhor possível, estou muito feliz e vou procurar fazer o que estava fazendo nos treinos. Vou dar o meu melhor pois estou estou confiante.
Jovens talentos do Ituano, Léo Duarte e Gabriel Barros entraram em campo pela primeira vez nesta temporada na importante vitória rubro-negra por 2 a 0 contra o Santos em 22 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o lateral de 21 anos de idade estreou no Paulistão enquanto o atacante de 19 anos de idade fez a sua estreia como profissional.
O Ituano está na quarta colocação do Grupo C com 10 pontos em 10 rodadas. Depois da Ferroviária, o Galo de Itu terá pela frente o Santo André no próximo domingo, às 16h, também no Canindé. A equipe do interior ainda tem chances matemáticas de se classificar para as quartas de final.

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