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futebol

Promessa equatoriana é anunciada pelo Orlando City

Jogador chega por empréstimo e time norte-americano vai ter opção de compra ao final do vínculo. Atleta tem experiência nas seleções de base e principal...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 16:14
Crédito: Alvarado é o novo camisa 22 do Orlando City (Divulgação/Orlando City
O Equador segue revelando bons valores para o futebol internacional, como Alan Franco, jogador do Atlético Mineiro. O novo talento que deixa o país para brilhar no exterior é o ponta Alexander Alvarado, que deixa o Aucas para defender o Orlando City, dos Estados Unidos. O novo reforço do time norte-americano, tem 21 anos e vai vestir a camisa 22. O contrato inicial é de empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final do vínculo. O valor não foi divulgado.
Alvarado atuou em 79 partidas pelo Aucas e anotou seis gols. O jogador acumula ainda experiência na seleção equatoriana, tendo defendido o país no Mundial e no Sul-Americano, ambos sub-20, e realizado duas partidas pela equipe principal.

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