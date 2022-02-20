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Promessa dos Estados Unidos, Stiven Jimenez deve assinar primeiro contrato aos 14 anos na MLS

O jogador também foi convocado para representar a seleção sub-15 do Estados Unidos, sendo considerado uma das promessas do país...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 05:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 05:50
Apenas 14 anos e futebol de gente grande: este é Stiven Jimenez, mexicano com cidadania americana que vem se destacando no FC Cincinnati e, mesmo com pouca idade, já foi integrado ao elenco profissional para a pré-temporada da MLS. Além disso, o jogador também foi convocado para representar a seleção sub-15 do Estados Unidos, sendo considerado uma das promessas do país.> Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!Stiven veio para o Brasil em 2019, para jogar pelo Pulo do Gato Futsal, de Campinas, e foi o melhor jogador da liga paulista de futsal na categoria sub-13. Dessa forma, chamou a atenção de grandes equipes, como o Magnus e Santos que monitoram a situação do atleta, além de Guarani e Red Bull Bragantino.
De acordo com o pai adotivo de Stiven, o empresário Wilson Matos, o primeiro contrato do atleta deve ser assinado ainda esse ano. O atual CEO do Mogi Mirim garante que será com o Cincinnati ou - caso o jogador venha para o Brasil - com a equipe a qual ele administra.
O Estados Unidos vem estruturando suas categorias de base há alguns anos, com a intenção de formar grandes jogadores e aumentar o nível técnico da seleção principal. Alguns nomes como Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia), Sergiño Dest (Barcelona), mostram que o país vem colhendo os frutos.
Enquanto não assina o contrato, Jimenez continua treinando com o profissional, em preparação para a MLS. Ele participou de duas partidas: no empate em 1 a 1 contra o Philadelphia Union; e na vitória por 3 a 2 em cima do Nashville SC.
Crédito: StivenJimenezémexicanoetemcidadaniaamericana(Foto:Reprodução/Instagram

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