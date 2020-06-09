Promessa do sub-21, Luis Felipe sonha com oportunidade no time principal do PSV

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Com uma forte relação com o futebol brasileiro, o PSV Eindhoven novamente aposta em um jovem atleta do país pentacampeão mundial. Trata-se do zagueiro Luis Felipe, de 19 anos, revelado nas categorias de base do Coritiba.

Antes da pausa devido ao COVID-19, o defensor fez a sua estreia oficial pelo clube holandês no time sub-19, no final de fevereiro. Atualmente, o jogador integra os treinamentos da equipe sub-21, que disputa a segunda divisão nacional.

- Esses treinos antes das férias são importantes para não perder ritmo de jogo e não ter mais tempo de pré-temporada depois das férias. Vamos ter uma folga agora e voltamos em 20 de julho. Daí começamos a pré-temporada e esperamos continuar dando o nosso máximo para chegar bem fisicamente e tecnicamente nas competições - disse Luis Felipe, que projetou a temporada 2020/21.

- Individualmente falando, espero ganhar meu espaço de titular na equipe e disputar jogos importantes. Além disso, fazer grandes partidas para ganhar uma oportunidade no time principal - concluiu.