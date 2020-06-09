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futebol

Promessa do sub-21, Luis Felipe sonha com oportunidade no time principal do PSV

Ex-Coritiba, o zagueiro brasileiro integra o elenco sub-21
desde a volta dos treinos pós-quarentena
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LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 17:15

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 17:15

Crédito: Divulgação
Com uma forte relação com o futebol brasileiro, o PSV Eindhoven novamente aposta em um jovem atleta do país pentacampeão mundial. Trata-se do zagueiro Luis Felipe, de 19 anos, revelado nas categorias de base do Coritiba.
Antes da pausa devido ao COVID-19, o defensor fez a sua estreia oficial pelo clube holandês no time sub-19, no final de fevereiro. Atualmente, o jogador integra os treinamentos da equipe sub-21, que disputa a segunda divisão nacional.
- Esses treinos antes das férias são importantes para não perder ritmo de jogo e não ter mais tempo de pré-temporada depois das férias. Vamos ter uma folga agora e voltamos em 20 de julho. Daí começamos a pré-temporada e esperamos continuar dando o nosso máximo para chegar bem fisicamente e tecnicamente nas competições - disse Luis Felipe, que projetou a temporada 2020/21.
- Individualmente falando, espero ganhar meu espaço de titular na equipe e disputar jogos importantes. Além disso, fazer grandes partidas para ganhar uma oportunidade no time principal - concluiu.
Luis Felipe soma 108 minutos em campo pelo PSV. A estreia foi em 29 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 contra o FC Twente e, na sequência, em 7 de março, assumiu a titularidade do time júnior no clássico holandês contra o Ajax. A partida terminou empatada em 1 a 1, pela Youth Eredivisie.E MAIS:Klopp recomenda Gotze a procurar um clube em que seja protagonistaBayern encara Frankfurt e visa mais uma final na Copa da AlemanhaTécnico da equipe sub-23 do Sporting deixa o cargoDeJuan Jones, do New England Revolution, pede representação negra no sistema educacionalCom mais de duzentos jogos mundo árabe, Eltinho quer título esse anoJuiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato Francês'A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de Milão E MAIS:

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