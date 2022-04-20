Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Promessa do sub-20 do São Paulo, Miguel Henrique desperta interesse de clubes europeus
futebol

Promessa do sub-20 do São Paulo, Miguel Henrique desperta interesse de clubes europeus

Ajax, Porto, Sporting e Estoril já sinalizaram interesse no zagueiro do sub-20...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 17:10

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:10

O zagueiro Miguel Henrique, do sub-20 do São Paulo, tem sido monitorado de perto por clubes da Europa. Segundo o empresário do atleta, Diego Alonso, o jovem de 18 anos foi procurado pelo Porto, Sporting e Estoril, de Portugal, e o Ajax, da Holanda. GALERIAQuanto vale Endrick? Saiba quais são os 27 jogadores brasileiros sub-20 mais valiosos da atualidade
TABELA Veja a tabela da Copa do Brasil!
Diego afirmou que os clubes portugueses já demonstraram interesse e, por conta do bom relacionamento entre São Paulo e Ajax, o clube holandês também procurou o empresário a respeito de Miguel. Vale destacar que jogadores como Antony e David Neres, crias da base-são paulina, já jogaram no clube holandês. O zagueiro tem contrato com o Tricolor até 2024.
– Em Portugal o Miguel vem sendo sempre especulado, Porto, Sporting, Estoril já sinalizaram o interesse. Após o término da janela internacional, o Ajax também nos procurou. O histórico de David Neres, Anthony e o relacionamento entre os clubes são fatores que devem ser levados em consideração – afirmou o empresário Diego Alonso, CEO da My Pass, empresa que cuida da carreira do jogador.O zagueiro Miguel Henrique foi um dos destaques da equipe sub-17 do São Paulo na temporada passada. Ao todo, pelo Campeonato Paulista da categoria, o defensor entrou em campo 11 vezes, como titular da defesa tricolor. Promovido em 2022, o jovem se prepara para o início da disputa do estadual sub-20, na estreia da equipe no próximo dia 4, contra o Audax.
Crédito: MiguelHenriquedespertainteressedeclubeseuropeus(Foto:ArquivoPessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados