Promessa do sub-20 do São Paulo, Miguel Henrique desperta interesse de clubes europeus

O zagueiro Miguel Henrique, do sub-20 do São Paulo, tem sido monitorado de perto por clubes da Europa. Segundo o empresário do atleta, Diego Alonso, o jovem de 18 anos foi procurado pelo Porto, Sporting e Estoril, de Portugal, e o Ajax, da Holanda. GALERIAQuanto vale Endrick? Saiba quais são os 27 jogadores brasileiros sub-20 mais valiosos da atualidade

Diego afirmou que os clubes portugueses já demonstraram interesse e, por conta do bom relacionamento entre São Paulo e Ajax, o clube holandês também procurou o empresário a respeito de Miguel. Vale destacar que jogadores como Antony e David Neres, crias da base-são paulina, já jogaram no clube holandês. O zagueiro tem contrato com o Tricolor até 2024.

– Em Portugal o Miguel vem sendo sempre especulado, Porto, Sporting, Estoril já sinalizaram o interesse. Após o término da janela internacional, o Ajax também nos procurou. O histórico de David Neres, Anthony e o relacionamento entre os clubes são fatores que devem ser levados em consideração – afirmou o empresário Diego Alonso, CEO da My Pass, empresa que cuida da carreira do jogador.O zagueiro Miguel Henrique foi um dos destaques da equipe sub-17 do São Paulo na temporada passada. Ao todo, pelo Campeonato Paulista da categoria, o defensor entrou em campo 11 vezes, como titular da defesa tricolor. Promovido em 2022, o jovem se prepara para o início da disputa do estadual sub-20, na estreia da equipe no próximo dia 4, contra o Audax.