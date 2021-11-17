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futebol

Promessa do Red Bull Bragantino é sondada por clubes de Portugal

Vitor Novais, de 17 anos, tem sido procurado por equipes do Brasil e Europa, como Porto, Sporting e Portimonense
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 17:25

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 17:25

Ter apenas 17 anos e atuar em uma categoria acima prova que o jogador tem potencial, e é isso que acontece com Vitor Novais, o lateral-direito do Red Bull Bragantino Sub-17, e que também joga pelo Sub-20. Considerado umas das promessas da equipe de Bragança, o jovem jogador chamou a atenção de clubes do Brasil, Portugal e Espanha, graças a sua força, velocidade e leitura de jogo.Quem o acompanha acredita que não só essas características, mas também a inteligência tática e a batida na bola chamam a atenção, já que Novais tem apenas 17 anos. O jogador brasileiro é alvo de equipes de Portugal como Porto, Sporting e Portimonense.
Nas campanhas do Paulista das categorias Sub-17 e Sub-20, Vitor tem bons números. Ao todo são nove jogos, um gol, três assistências e um pênalti sofrido.
Disputando apenas o Paulista Sub-17, já que a categoria acima foi eliminada, Vitor entrará em campo neste final de semana, diante do Santos, às 11h.
Crédito: VitorNovaispodedeixaroRBBragantino(Foto:Divulgação/RedBullBragantino

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