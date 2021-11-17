Promessa do Red Bull Bragantino é sondada por clubes de Portugal

Ter apenas 17 anos e atuar em uma categoria acima prova que o jogador tem potencial, e é isso que acontece com Vitor Novais, o lateral-direito do Red Bull Bragantino Sub-17, e que também joga pelo Sub-20. Considerado umas das promessas da equipe de Bragança, o jovem jogador chamou a atenção de clubes do Brasil, Portugal e Espanha, graças a sua força, velocidade e leitura de jogo.Quem o acompanha acredita que não só essas características, mas também a inteligência tática e a batida na bola chamam a atenção, já que Novais tem apenas 17 anos. O jogador brasileiro é alvo de equipes de Portugal como Porto, Sporting e Portimonense.