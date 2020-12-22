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Promessa do Náutico fala sobre expectativa para final da Copa do Nordeste Sub-20

Thassio Marques entra em campo nesta terça-feira, diante do Fortaleza, pela decisão do campeonato regional da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:42

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:42

Crédito: Caio Falcão/Náutico
Destaque da equipe Sub-20 do Náutico, o lateral-direito Thassio Marques está com a expectativa alta para a final da Copa do Nordeste da categoria. O Timbu enfrenta o Fortaleza, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo único pela decisão do campeonato regional.
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O jovem de 20 anos, que já tem treinado entre os profissionais e é umas das principais apostas do Timbu para a lateral direita, fala sobre o importante jogo de hoje à noite e espera terminar o ano de 2020 com a taça na mão. 'As expectativas são as melhores possíveis para essa final contra o Fortaleza. O grupo todo está muito focado para essa partida, que nós possamos manter nosso padrão de jogo e fazer um belo espetáculo dentro de campo para conquistar esse título', disse o lateral-direito Thassio Marques.
Além da final da Copa do Nordeste, a equipe Sub-20 do Náutico também está na decisão do Campeonato Pernambucano da categoria. Thassio ressalta a importância de poder conquistar o título nas duas competições e mostrar serviço para quem sabe subir ao time principal no ano que vem.'Essas competições são muito importantes tanto para nós atletas quanto para o clube. Estamos trabalhando forte e desempenhando um bom futebol tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste para quando surgir uma oportunidade no profissional em 2021 estarmos preparados' ressaltou.

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