Promessa do Náutico fala sobre expectativa para final da Copa do Nordeste Sub-20

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Destaque da equipe Sub-20 do Náutico, o lateral-direito Thassio Marques está com a expectativa alta para a final da Copa do Nordeste da categoria. O Timbu enfrenta o Fortaleza, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo único pela decisão do campeonato regional.

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O jovem de 20 anos, que já tem treinado entre os profissionais e é umas das principais apostas do Timbu para a lateral direita, fala sobre o importante jogo de hoje à noite e espera terminar o ano de 2020 com a taça na mão. 'As expectativas são as melhores possíveis para essa final contra o Fortaleza. O grupo todo está muito focado para essa partida, que nós possamos manter nosso padrão de jogo e fazer um belo espetáculo dentro de campo para conquistar esse título', disse o lateral-direito Thassio Marques.