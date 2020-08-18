Promessa do Liverpool é disputada por vários clubes ingleses

Grande promessa das categorias de base do Liverpool, o atacante Rhian Brewster pode ser emprestado a um time da Premier League, a primeira divisão inglesa, para a próxima temporada. De acordo com informações da imprensa britânica, o atacante é disputado por vários clubes.Newcastle, Brighton, Fulham, Crystal Palace e Aston Villa são as equipes interessadas no jogador, com o último sendo o clube que mais deseja o empréstimo do jovem de 20 anos.