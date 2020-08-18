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futebol

Promessa do Liverpool é disputada por vários clubes ingleses

Rhian Brewster, de 20 anos, jogou no Swansea na última temporada e deve jogar a primeira divisão da Inglaterra emprestado pelo Liverpool este ano...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 14:54

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:54

Crédito: Divulgação / Site oficial do Liverpool
Grande promessa das categorias de base do Liverpool, o atacante Rhian Brewster pode ser emprestado a um time da Premier League, a primeira divisão inglesa, para a próxima temporada. De acordo com informações da imprensa britânica, o atacante é disputado por vários clubes.Newcastle, Brighton, Fulham, Crystal Palace e Aston Villa são as equipes interessadas no jogador, com o último sendo o clube que mais deseja o empréstimo do jovem de 20 anos.
Na última temporada, Brewster foi emprestado ao Swansea, da segunda divisão, em janeiro, e fez grande sucesso no clube do País de Gales. Em 22 partidas, o centroavante marcou 11 gols.

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