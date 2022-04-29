Promessa do Grêmio faz tratamento semelhante ao de Messi para ganhar 20cm de altura

O meia-atacante Breno é uma das promessas do Grêmio para o futuro e, como integra o elenco sub-17 do Tricolor, ganhou uma atenção especial do clube gaúcho.

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Por conta da baixa estatura (1,48m), ele fez um tratamento semelhante ao que foi realizado em Lionel Messi e ganhou 17cm de altura (1,65m).

De acordo com o clube, o estafe do jogador e o Grêmio arcaram com os custos do tratamento em Breno.

‘Foi um processo difícil, especialmente nos primeiros meses. Precisei ter paciência para me acostumar e aprender a lidar com as mudanças do meu corpo. Agora já me adaptei e estou tranquilo para desempenhar meu futebol’, declarou.

Barcelona

De olho no futuro, os empresários do jogador tentam aproximar Breno do Barcelona e já entraram em contato com o time espanhol por uma negociação no futuro.