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futebol

Promessa do Grêmio faz tratamento semelhante ao de Messi para ganhar 20cm de altura

Meia-atacante Breno é uma das apostas do Grêmio para o futuro do clube...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:01
O meia-atacante Breno é uma das promessas do Grêmio para o futuro e, como integra o elenco sub-17 do Tricolor, ganhou uma atenção especial do clube gaúcho.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Por conta da baixa estatura (1,48m), ele fez um tratamento semelhante ao que foi realizado em Lionel Messi e ganhou 17cm de altura (1,65m).
De acordo com o clube, o estafe do jogador e o Grêmio arcaram com os custos do tratamento em Breno.
‘Foi um processo difícil, especialmente nos primeiros meses. Precisei ter paciência para me acostumar e aprender a lidar com as mudanças do meu corpo. Agora já me adaptei e estou tranquilo para desempenhar meu futebol’, declarou.
Barcelona
De olho no futuro, os empresários do jogador tentam aproximar Breno do Barcelona e já entraram em contato com o time espanhol por uma negociação no futuro.
Crédito: Divulgação/Breno

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