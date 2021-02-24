Promessa do Goiás assina primeiro contrato profissional e pode reforçar equipe no Goianão

O atacante Pedro Viana, de 19 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Goiás nesta quarta-feira. O vínculo do jovem com o clube goiano é até janeiro de 2023. Também conhecido como "Bahia", o atleta celebrou o acordo nas redes sociais e aproveitou para agradecer o apoio de pessoas próximas durante o início da carreira. - Gratidão por tudo que vem acontecendo em minha vida, só tenho a agradecer a cada um que fez parte da minha jornada até aqui. Obrigado a toda minha família e amigos que sempre me apoiaram e fizeram isso se tornar real, obrigado a cada treinador que me orientou e dividiu a sua experiência comigo. Agradeço também ao Goiás e à Magnitude pela confiança no meu trabalho. Não foi sorte, foi foco, dedicação, e Deus acima de tudo - escreveu o jovem no Instagram.