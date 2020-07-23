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futebol

Promessa do futebol brasileiro, Giovanni Manson celebra primeiros passos no Ajax

Meia é um dos brasileiros contratados pela equipe holandesa de olho no futuro
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Publicado em 23 de Julho de 2020 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 16:06
Crédito: Divulgação/Ajax
Uma nova fase e o início de um sonho. Assim o meio-campo Giovanni Manson, de 18 anos, revelado pelo Santos, enxerga o começo de caminhada com a camisa do Ajax, da Holanda. Uma das grandes promessas da base do Peixe e do futebol brasileiro, o meia, que também coleciona convocações para as seleções de base, é mais uma das apostas brasileiras feita pelo tradicional clube holandês. David Neres, Antony e Danilo Pereira, também revelado pelo Santos, serão alguns dos seus companheiros e “tutores” no começo de jornada no futebol europeu.
- O começo de trabalho tem sido espetacular. Já estamos fazendo alguns jogos amistosos e estou, pouco a pouco, pegando o ritmo do futebol europeu. A exigência tática e física é muito grande e esse tempo servirá para minha melhor adaptação. Estou muito feliz e ter esses brasileiros por perto, sem dúvida, ajuda na adaptação.
Aos 18 anos e contratado para, incialmente, integrar a equipe sub-23 do Ajax, Giovanni acredita que o tempo sem jogos e a grande preparação que terá até o início das competições – os campeonatos só retornam em Setembro -, serão fundamentais para que ele possa disputar seu lugar entre os titulares ainda mais preparado.
- Acredito que a minha maior evolução nesse período vem sendo física e tática. Somos muito cobrados nesses dois aspectos e meu jogo tem evoluído. Tenho certeza que vou crescer, evoluir e me tornar um jogador ainda melhor. É se preparar da melhor forma para estar pronto quando os jogos começarem. O clube nos fornece toda a estrutura para trabalharmos sempre em alto nível.
Giovanni Manson começou sua trajetória no Santos ainda na categoria sub-10 e atuou pelo sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, colecionando convocações para a seleção brasileira.

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