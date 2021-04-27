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Promessa do Botafogo, Gaby Louvain terá que passar por cirurgia e não deve mais atuar na temporada

Meio-campista rompeu o ligamento cruzado do joelho na derrota para o Corinthians, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:59

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 20:59
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo terá um desfalque de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro Feminino. Gaby Louvain rompeu os ligamentos cruzados do joelho na partida contra o Corinthians, no último domingo, terá que passar por uma cirurgia no local e deve ficar fora do restante da temporada.
A meia se chocou com Thamires, do Timão, ainda no primeiro tempo do duelo, vencido pela equipe paulista, e logo foi substituída. Gaby foi reavaliada no Rio de Janeiro nesta terça-feira e teve noção da gravidade da lesão.
Gaby Louvain era titular da equipe comandada por Gláucio Carvalho e, aos 18 anos, uma das maiores promessas da equipe do Botafogo. A jogadora soma passagens por Seleções Brasileiras de base.
A atleta deve operar ainda essa semana. O tempo de recuperação, por conta da lesão grave, é longo. O Botafogo acompanhará a atleta em todas as fases médicas durante o processo.
Desta forma, Gláucio Carvalho terá que reinventar o Alvinegro, que não teve um bom começo de Brasileirão: em três jogos, apenas um ponto. A campanha é de duas derrotas e um empate.

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