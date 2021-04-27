Promessa do Botafogo, Gaby Louvain terá que passar por cirurgia e não deve mais atuar na temporada

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo terá um desfalque de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro Feminino. Gaby Louvain rompeu os ligamentos cruzados do joelho na partida contra o Corinthians, no último domingo, terá que passar por uma cirurgia no local e deve ficar fora do restante da temporada.

A meia se chocou com Thamires, do Timão, ainda no primeiro tempo do duelo, vencido pela equipe paulista, e logo foi substituída. Gaby foi reavaliada no Rio de Janeiro nesta terça-feira e teve noção da gravidade da lesão.

Gaby Louvain era titular da equipe comandada por Gláucio Carvalho e, aos 18 anos, uma das maiores promessas da equipe do Botafogo. A jogadora soma passagens por Seleções Brasileiras de base.

A atleta deve operar ainda essa semana. O tempo de recuperação, por conta da lesão grave, é longo. O Botafogo acompanhará a atleta em todas as fases médicas durante o processo.