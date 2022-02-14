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Promessa da base do São Paulo, Luan Caruso inicia preparação para o Campeonato Paulista Sub-13

Joia já tem contrato de patrocínio com a Nike e falou sobre o começo de temporada da equipe de base do Tricolor, que se prepara para o estadual da categoria
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Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 10:06
Após um período de férias e de atividades realizadas de forma on-line, o elenco sub-13 do São Paulo retornou aos treinos presenciais na última semana. O foco do grupo é a preparação para o Campeonato Paulista da categoria, cujo início está previsto ainda para o primeiro semestre. Promovido de patamar após brilhar no sub-11 nas duas últimas temporadas, o atacante Luan Caruso falou sobre a motivação com a volta aos treinos.
- Não via a hora de treinar com meus companheiros no CT de Cotia. Queremos lutar pelo título estadual e vamos trabalhar bastante para alcançar esse objetivo - declarou o atleta, que desde o ano passado conta com patrocínio da marca norte-americana de material esportivo Nike. Luan Valverde Caruso nasceu na capital paulista no dia 22 de outubro de 2009. Durante três anos foi destaque do Lausanne Paulista nas competições estaduais de futsal, até que em 2019 disputou o Paulista Sub-11 no campo com a camisa do Oeste de Barueri.
Mostrando muita habilidade, Luan despertou a atenção dos dirigentes do São Paulo pela excelente atuação nos dois confrontos do Oeste com o Tricolor.
Crédito: LuanCarusofalousobreavoltaaostreinosnoSãoPaulo(Foto:ArquivoPessoal

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