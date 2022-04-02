Promessa da base do Goiás, Daniel Nolasco assina primeiro contrato profissional

É bem verdade que o elenco do Goiás está concentrado na decisão do Campeonato Goiano onde, neste sábado (2), a equipe precisa reverter a derrota sofrida na partida de ida da decisão por 1 a 0, diante do Atlético-GO. Porém, isso não tem impedido o clube de pensar em valorizar os atletas vindos da base, caso do jovem zagueiro Daniel Nolasco.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, o jogador de 17 anos de idade que foi elevado a categoria Sub-20 após boas aparições no Sub-17 assinou, recentemente, seu primeiro contrato profissional com o Esmeraldino, estabelecendo a duração do vínculo até janeiro de 2024.

Empolgado com a possibilidade de ter cada vez mais espaço no clube do Centro-Oeste, o defensor de 1,87 m não escondeu que enxerga esse momento como o início de uma trajetória onde espera fazer da temporada 2022 seu ano de consolidação.

- Estou muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional com o Goiás, é um sonho de criança realizado. Minha meta é conquistar o Goiano (Sub-20), fazer uma boa participação na Copa do Brasil (Sub-20) e estar no elenco principal esse ano. Ou, ao menos, participar, estar ali no meio - projetou Daniel.

Enquanto a previsão de início da competição nacional Sub-20 é apenas para o mês de agosto, o estadual da categoria terá o Goiás estreando na próxima terça-feira (5), diante do Morrinhos, no CT Edmo Pinheiro.