Promessa da base, Darlan fala sobre o Grêmio: 'É a minha segunda família'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Conhecida pela força na categoria de base, o Grêmio faz questão de trabalhar cuidadosamente com os meninos e pinçar nomes que possam ajudar o time principal, algo que foi comum nos últimos anos.E MAIS:Na França, Dugarry faz duras críticas ao comportamento de PayetSporting não terá Wendel no jogo da volta do futebol portuguêsMonaco só negocia seu artilheiro por valor acima de R$ 230 milhõesUma das promessas do Tricolor é o volante Darlan, que tem conquistado o seu espaço com Renato Gaúcho e intercala entre o time de aspirantes e o profissional.

Feliz com o momento dentro do clube, o jovem de 22 anos concedeu entrevista à tv oficial do Grêmio e abriu o seu coração.

‘Muito feliz com tudo o que eu vivo no Grêmio. Cheguei muito cedo e, como sempre falo, é a minha segunda família. Uma instituição que me abraçou e me deu os melhores ensinamentos no dia a dia. Vivi muito tempo dentro do clube. É um privilégio e uma honra poder realizar o sonho de chegar aos profissionais da agremiação que abriu as portas para mim’, ressaltou.

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