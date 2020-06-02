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futebol

Promessa da base, Darlan fala sobre o Grêmio: 'É a minha segunda família'

Volante tem ganhado o seu espaço junto ao técnico Renato Gaúcho e se declara ao Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 00:10

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 00:10

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Conhecida pela força na categoria de base, o Grêmio faz questão de trabalhar cuidadosamente com os meninos e pinçar nomes que possam ajudar o time principal, algo que foi comum nos últimos anos.E MAIS:Na França, Dugarry faz duras críticas ao comportamento de PayetSporting não terá Wendel no jogo da volta do futebol portuguêsMonaco só negocia seu artilheiro por valor acima de R$ 230 milhõesUma das promessas do Tricolor é o volante Darlan, que tem conquistado o seu espaço com Renato Gaúcho e intercala entre o time de aspirantes e o profissional.
Feliz com o momento dentro do clube, o jovem de 22 anos concedeu entrevista à tv oficial do Grêmio e abriu o seu coração.
‘Muito feliz com tudo o que eu vivo no Grêmio. Cheguei muito cedo e, como sempre falo, é a minha segunda família. Uma instituição que me abraçou e me deu os melhores ensinamentos no dia a dia. Vivi muito tempo dentro do clube. É um privilégio e uma honra poder realizar o sonho de chegar aos profissionais da agremiação que abriu as portas para mim’, ressaltou.
Destaque
Um dos melhores jogos de Darlan foi na Recopa Gaúcha. Diante do Pelotas, o jogador conseguiu se destacar, mas o Tricolor acabou superado logo no primeiro compromisso. E MAIS:

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