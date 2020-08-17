Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Promessa brasileira assina com a Roma por quatro temporadas e vai para o time sub-15
futebol

Promessa brasileira assina com a Roma por quatro temporadas e vai para o time sub-15

Após passagens por Torino e Frosinone, meia Pedro Lopes se transfere para a equipe da capital italiana. Jovem mira a convocação para a seleção brasileira da categoria...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 19:35

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:35

Crédito: Pedro Lopes ao lado do empresário João Paulo Maragon na sede da Roma (Crédito: Arquivo pessoal
O meia Pedro Lopes assinou contrato com a Roma por quatro anos e vai jogar no time sub-15 da equipe italiana. A promessa brasileira, que já mira a convocação para a seleção brasileira da categoria, estava no Frosinone, também da Itália.
Sem a liberação do clube para dar entrevista, o empresário do atleta, João Paulo Maragon, comentou sobre a chegada de Pedro Lopes a Roma. Outro jogador que ele cuida da carreira também atua no clube, mas no profissional: o goleiro Daniel Fuzato, convocado no ano passado para seleção principal. Além do meia Lucas Martello, do Hellas Verona, e do goleiro Gabriel Pereira, do Mônaco.
- Pedro é um jogador tecnicamente acima da média. Ela já vinha se destacando há alguns anos desde os tempos que atuava no Torino. O último ano no Frosinone também foi muito bom e acabou despertando o interesse não só da Roma, mas de outros clubes da Itália. A escolha pela Roma foi devido ao grande clube que é e também pelo projeto apresentado. Muito gratificante ter o Pedro em um dos maiores clubes da Europa e do mundo. Esperamos que ele possa dar o melhor dele e poder repagar a confiança da diretoria na contratação dele - destacou.
Pedro Lopes foi morar na Itália com o pai, que joga futsal. O menino também começou nas quadras, mas no São Caetano. Com a ida para o Velho Continente, acabou indo atuar no Torino, onde ficou dois anos, e depois ficou no mesmo período no Frosinone até assinar com a Roma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados