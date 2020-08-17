Promessa brasileira assina com a Roma por quatro temporadas e vai para o time sub-15

Crédito: Pedro Lopes ao lado do empresário João Paulo Maragon na sede da Roma (Crédito: Arquivo pessoal

O meia Pedro Lopes assinou contrato com a Roma por quatro anos e vai jogar no time sub-15 da equipe italiana. A promessa brasileira, que já mira a convocação para a seleção brasileira da categoria, estava no Frosinone, também da Itália.

Sem a liberação do clube para dar entrevista, o empresário do atleta, João Paulo Maragon, comentou sobre a chegada de Pedro Lopes a Roma. Outro jogador que ele cuida da carreira também atua no clube, mas no profissional: o goleiro Daniel Fuzato, convocado no ano passado para seleção principal. Além do meia Lucas Martello, do Hellas Verona, e do goleiro Gabriel Pereira, do Mônaco.

- Pedro é um jogador tecnicamente acima da média. Ela já vinha se destacando há alguns anos desde os tempos que atuava no Torino. O último ano no Frosinone também foi muito bom e acabou despertando o interesse não só da Roma, mas de outros clubes da Itália. A escolha pela Roma foi devido ao grande clube que é e também pelo projeto apresentado. Muito gratificante ter o Pedro em um dos maiores clubes da Europa e do mundo. Esperamos que ele possa dar o melhor dele e poder repagar a confiança da diretoria na contratação dele - destacou.