Projeto de Futebol Feminino Zico10 lança campanha de arrecadação de fundos

Por causa da paixão pelo futebol feminino, a coordenadora do projeto, Simone Lourenço, cirurgiã-dentista e professora da UFF, catapultou o CF4 a começar a tomar ares de projeto social. Depois de encontrar no Zico, há cerca de três anos, a coordenadora viu seu time crescer:

- Começamos a ganhar campeonatos e servir de fomento de atletas de base para times como Flamengo. Hoje já temos ex-atletas jogando no Corinthians e Flamengo.

Apesar dos avanços no mercado, o cenário para treinar e desenvolver profissionalmente no futebol feminino no Brasil ainda é escasso. O mercado carece de apoio para coisas mínimas, e com CF4 Zico10 não é diferente, a busca por recursos para pagar o transporte das atletas de casa ao CT, apoio na alimentação, oferecer cuidados de saúde, além de materiais e equipamentos necessários ao treinamento fará toda diferença na manutenção do projeto.

Com o objetivo de treinar, apoiar e orientar essas atletas a seguirem carreira profissional em campo ou no entorno dele, o CF4 se estruturou em 2021 para buscar maiores apoios. Se constituiu como associação, colocou o projeto na lei de incentivo, conquistou parceiros de negócios e planejamento, além do apoio do OUTBACK, que impulsiona agora o lançamento da primeira campanha em busca de recursos. Faz parte do DNA do OUTBACK apoiar projetos como forma de agradecimento dentro das comunidades que estamos inseridos. Atualmente, a marca atua com a OUT OF THE MUG em outras frentes, e encontrou neste projeto uma forma de apoiar mulheres, realizando mais uma ação de Grassroots.

A ideia de mobilizar as pessoas a doarem e receberem algo em contrapartida é da OUT OF THE MUG, consultoria especializada em geração de negócios em e-sports, que atua voluntariamente junto ao projeto desde 2021.

- Bastou um encontro com a coordenadora Simone para entender que ali tinha um projeto sério que precisava da gente. Encontramos ali um propósito verdadeiro de cidadania e missão de transformação na vida dessas meninas através do futebol feminino- comentam as sócias Luiza Helena e Monica Bertin.

O projeto contará com a divulgação de personalidades do meio do esportivo como Zico- ex-jogador da seleção brasileira e do Flamengo, Felipe Maestro, ex-jogador e atual técnico do profissional do Bangu, Bia Vaz, auxiliar técnica da seleção brasileira feminina, jogadoras profissionais do Flamengo, Paula Pequeno, do vôlei, entre outros que utilizarão da força das suas redes sociais para promover a campanha do CF4 Zico10.

Sobre o CENTRO DE FORMAÇÃO E FOMENTO AO FUTEBOL FEMININO – CF4

A proposta do Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino surgiu a partir da experiência de dois anos com projeto de filosofia semelhante e resultados positivos que impulsionaram a consolidação da atual concepção. Fundada em junho de 2021 por Simone Lourenço e associados fundadores, o CF4 é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário.

O CF4, em parceria com Zico10, oferece atualmente as categorias de base a partir de 8 a 20 anos de idade, a comissão técnica conta com profissionais qualificados - técnicos, fisiologista, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e médicos-, além da excelente estrutura física do Centro de Futebol do Zico (CFZ). O projeto conta com apoio e consultoria do Zico. A estrutura física oferecida, a comissão técnica experiente e qualificada possibilitam a implantação do projeto visando atender a alta demanda nacional na formação de atletas do futebol feminino.

Em 2021, o CF4 consolidou sua gestão com apoio voluntário jurídico, contábil e de gestores, obteve aprovação do projeto pela lei estadual de incentivo ao esporte do RJ, fechou parceria com a base do Futebol Feminino do Flamengo e participou de Campeonatos Cariocas de Futebol Feminino Adulto em parceria com Boavista (2021.1) e Bangu (2021.2), com excelentes resultados de colocação final e obteve 2a colocação na Copa Rio FF7RJ, e 1a colocação na Zico10 Cup, além de parceria com a Universidade Estácio com bolsas de estudo para atletas do projeto, que visa se consolidar como centro de referência na formação de atletas no futebol feminino nacional.