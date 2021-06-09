Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Projeto 'Botafogo Seguro' é finalista em prêmio de marketing realizado pela Máquina do Esporte
futebol

Projeto 'Botafogo Seguro' é finalista em prêmio de marketing realizado pela Máquina do Esporte

Parceria entre Botafogo e Centrum para adotar medidas de proteção e adequação ao Nilton Santos quanto à Covid-19 colocam clube entre os cinco melhores projetos do país...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 17:13

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:13

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O marketing do Botafogo entrou em evidência em âmbito nacional. Na última terça-feira, a "Máquina do Esporte" divulgou os cinco finalistas do prêmio de Marketing de Causa de 2020 e o projeto "Botafogo Seguro", em parceria com a Centrum, apareceu entre os selecionados.
+ Aluguel, visibilidade e estrutura: os motivos do 'sim' do Botafogo para a Copa América no Nilton Santos
A organização constou em projetos realizados entre as partes envolvidos para remodelar a estrutura e logística do Estádio Nilton Santos visando a prevenção quanto o novo coronavírus. A iniciativa visava uma série de medidas para proporcionar segurança a quem estivesse no dia a dia do clube, além de alertar os riscos da Covid-19 para a torcida nas redes sociais.
O Nilton Santos, inclusive, foi o primeiro estádio a se tornar um ponto de vacinação. O funcionamento é no formato "drive-thru" - com as pessoas sendo vacinadas dentro dos próprios carros. Desde fevereiro, mais de 10 mil pessoas foram vacinadas no estádio do Botafogo. O local é um dos 250 mil pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro.
O Botafogo disputa o prêmio com outros quatro projetos:-Puma e os cobertores com o enxoval do Palmeiras-Refit e a Usina de Campeões-Touca Solidária da Aquaman e Speedo-Arena MRV e a Conscientização sobre o Autismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados