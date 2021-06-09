Projeto 'Botafogo Seguro' é finalista em prêmio de marketing realizado pela Máquina do Esporte

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O marketing do Botafogo entrou em evidência em âmbito nacional. Na última terça-feira, a "Máquina do Esporte" divulgou os cinco finalistas do prêmio de Marketing de Causa de 2020 e o projeto "Botafogo Seguro", em parceria com a Centrum, apareceu entre os selecionados.

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A organização constou em projetos realizados entre as partes envolvidos para remodelar a estrutura e logística do Estádio Nilton Santos visando a prevenção quanto o novo coronavírus. A iniciativa visava uma série de medidas para proporcionar segurança a quem estivesse no dia a dia do clube, além de alertar os riscos da Covid-19 para a torcida nas redes sociais.

O Nilton Santos, inclusive, foi o primeiro estádio a se tornar um ponto de vacinação. O funcionamento é no formato "drive-thru" - com as pessoas sendo vacinadas dentro dos próprios carros. Desde fevereiro, mais de 10 mil pessoas foram vacinadas no estádio do Botafogo. O local é um dos 250 mil pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro.