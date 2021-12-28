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futebol

Projetando a disputa da Copa SP, Thiago Magno fala sobre suas expectativas

Copinha de 2022 será a primeira da carreira do jogador do Avaí
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LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 16:10

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:10

O atacante Thiago Magno fechou a temporada de 2021 com chave de ouro após sagrar-se campeão da Copa Catarinense com o Avaí, em duelo vencido nos pênaltis, contra o Criciúma. Em sua segunda temporada vestindo as cores do Leão da Ilha, Thiago fez uma análise do seu ano:>As últimas informações do mercado de transferências- Foi um ano importante para mim, repleto de aprendizados. Além disso, consegui me destacar em jogos importantes e, o mais importante, ajudar a minha equipe. Mesmo com tanta dificuldade, conseguimos o título catarinense, que era um dos nossos objetivos.
Thiago participou de todos os seis jogos do time na Copa Catarinense sendo cinco começando como titular e um vindo do banco. Além disso, o atacante contribuiu com quatro assistências e um gol marcado.
Pensando em 2022, Magno espera agora fazer uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que ainda não participou na carreira:
- A preparação para a Copa São Paulo vem em ritmo forte. Almejamos coisas muito boas. É uma competição que eu nunca disputei, pois boa parte da minha carreira foi disputando e integrando os times de cima, então tenho uma expectativa muito grande. Espero me destacar e fazer gols, que é o meu objetivo pessoal para a próxima temporada.
O Avaí se encontra no Grupo 26 da Copinha onde também estão as equipes do Flamengo-SP, Guarulhos e Santana-AP.
Crédito: JogadorfoicampeãodaCopaCatarinenseem2021(RobertoZacarias

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