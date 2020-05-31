Projeção em prédios de BH celebra os sete anos do "milagre de São Victor", contra o Tijuana, em 2013

A defesa do goleiro Victor contra o Tijuana, quando pegou um pênalti aos 48 minutos do segundo tempo, nas quartas de final da Libertadores de 2013, ano que o Galo foi campeão, completou sete anos neste sábado, 30 de maio. A penalidade, cobrada por Riascos, se tornou um dos momentos mais marcantes daquela campanha e tornou o goleiro em “santo” do Galo, sendo reverenciado de várias formas, com pinturas, fotos, entre outras ações. E MAIS:Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19América-MG atrasa volta de Lisca, Matheusinho e auxiliar por contato com pessoas com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraAtlético-MG tem aumento de receitas, mas déficit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhõesFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteA mais nova forma de celebrar a data, teve uma exibição de vídeos da defesa em fachadas de prédios em diversas regiões de BH. A ação foi programada para acontecer às 19h13 deste sábado. A projeção aconteceu nos bairros Santo Antônio e Serra, além de mais dois pontos da região central da capital mineira, próximo ao edifício Malleta e na Praça da Estação. Victor está no Galo desde 2012, comprado junto ao Grêmio. Ele se tornou ídolo da torcida atleticana, com 422 jogos e 447 gols sofridos e muitos títulos: foram seis títulos pelo Galo: Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017).E MAIS:Após lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelhoTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação E MAIS: